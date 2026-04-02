ETV Bharat / state

बिना लैब-टेस्टिंग घंटों में तैयार MD ड्रग्स, 3 राज्यों में दी बनाने की ट्रेनिंग, रतलाम से बड़ा खुलासा

बिना लैब-टेस्टिंग के घंटों में तैयार MD ड्रग्स ( Getty Image )