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बिना लैब-टेस्टिंग घंटों में तैयार MD ड्रग्स, 3 राज्यों में दी बनाने की ट्रेनिंग, रतलाम से बड़ा खुलासा

रतलाम में ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए मुख्य आरोपी ने किए हैरान करने वाले खुलासे, ना लैब ना टेस्टिंग कुछ घंटे में तैयार एमडी ड्रग्स.

RATLAM DRUG NETWORK EXPOSED
बिना लैब-टेस्टिंग के घंटों में तैयार MD ड्रग्स (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 2:35 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: बोरखेड़ा गांव में पकड़ाई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री और ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं. ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग देने वाला जमशेद लाला उर्फ डॉक्टर आसपास के कई जिलों में अपने गुर्गों को एमडी ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग दे चुका है. जिसमें एमपी, राजस्थान और गुजरात के जिले भी शामिल हैं जमशेद लाला इस पूरे क्षेत्र को एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही वह रतलाम पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

बताते चलें कि रतलाम पुलिस ने रविवार की रात बोरखेड़ा गांव में दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत की 200 ग्राम तैयार एमडी ड्रग्स और 175 किलोग्राम केमिकल जब्त किया था. सभी आरोपी बोरखेड़ा गांव के पास एक पोल्ट्री फार्म में एमडी ड्रग्स तैयार करते हुए रंगे हाथ पकड़ाए थे. पुलिस पूछताछ में मास्टरमाइंड जमशेद लाला ने कई राज खोले हैं. जिसमें सैकड़ों किलो एमडी बनाकर सप्लाई किए जाने और कई जिलों में एमडी बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने की बात आरोपी ने कबूली है. रतलाम पुलिस ने एसआईटी का गठन कर चार टीमें इस नेटवर्क से जुड़े बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए रवाना की है.

एडिशनल एसपी का बयान (ETV Bharat)

एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना जावरा क्षेत्र

बीते 3 महीने में रतलाम में दूसरी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई है. जो जावरा क्षेत्र में ही आती है. जनवरी में चिकलाना गांव में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसके बाद अब पिपलोदा के पास बोरखेड़ा गांव में पोल्ट्री फार्म में ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई है. राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से लगे होने और देवल्दी के लाला परिवार के इंवॉल्वमेंट के चलते जावरा का नाम ड्रग तस्करी के केंद्र के रूप में सामने आया है.

Ratlam drug smuggler Jamshed arrest
रतलाम पुलिस की गिरफ्त में ड्रग्स तस्कर (ETV Bharat)

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया था कि "पड़ोसी राज्य की सीमा नजदीक होने, रेल और सड़क मार्ग से बड़े शहरों की कनेक्टिविटी की वजह से तस्कर इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. इसके लिए लगातार रतलाम पुलिस ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है."

जहरीली भी हो सकती है इस तरह बनाई गई एमडी

एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि "बोरखेड़ा से पकड़े गए मास्टरमाइंड और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेनर जमशेद उर्फ डॉक्टर द्वारा आसपास के जिलों में जाकर अपने गुर्गों को एमडी ड्रग्स बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी. जिसमें उपयोग में आने वाले केमिकल और उनके सप्लीमेंट की जानकारी भी इसके द्वारा दी जाती थी. ड्रग्स बनाने के लिए यह लोग सुरक्षित स्थान का चयन करते थे, जहां बिना कोई लैब या टेस्टिंग के यह केमिकल को अमानक रूप से मिलकर एमडी ड्रग्स तैयार कर लेते हैं.

Jamshed Lala Manufacturing MD Drugs
रतलाम में एमडी ड्रग्स बनाने की देता था ट्रेनिंग (ETV Bharat)

हमारी ऑफिशियल की टीम जब्त किए गए नशीले पदार्थ की जांच कर रही है. वहीं, यदि सूत्रों की माने तो इस तरह से तैयार की गई एमडी ड्रग्स जहरीली और जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इसे बनाने वाले तस्कर इसका कोई मानक स्तर फॉलो नहीं करते हैं. पैसों के लालच में जहरीला पदार्थ बनाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं."

दरअसल, बीते कुछ महीनो में रतलाम पुलिस द्वारा एमडी ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. मालवा में ड्रग्स का यह पूरा कारोबार राजस्थान से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है. पहले राजस्थान के देवल्दी क्षेत्र से नशे की यह खेप तैयार होकर दूसरे शहरों में भेजी जाती रही है, लेकिन अब जमशेद जैसे तस्करों की वजह से इसका फार्मूला कई लोगों के हाथ लग गया है और अन्य क्षेत्र में भी लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार कर नशे का काला कारोबार चला रहे हैं.

Last Updated : April 2, 2026 at 2:35 PM IST

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