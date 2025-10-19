रतलाम फोरलेन किनारे नशे का संसार! नशीली दवाईयों का कारोबार देख NCB एक्टिव
रतलाम में अल्प्राजोलम बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दबिश देकर जब्त की प्रतिबंधित दवाईयां. फ्रैक्ट्री संचालक गिरफ्तार.
रतलाम: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इंदौर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रतलाम में कार्रवाई की. टीम ने रतलाम शहर से एक किलोमीटर दूर चल रही नशे की एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की. एनसीबी ने यहां बन रही प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम पकड़ी. नारकोटिक्स टीम ने फैक्ट्री का संचालन कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई में ड्रग बनाने की मशीन और अन्य सामग्री जब्त हुई है. फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. अवैध तरीके से संचालित इतनी बड़ी फैक्ट्री की जानकारी रतलाम पुलिस को नहीं थी.
फैक्ट्री में बन रहा था प्रतिबंधित ड्रग
रविवार सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर रतलाम के समीप महू-नीमच फोरलेन पर यह फैक्ट्री पकड़ी है. यहां किराए के गोदाम में नशे का कारोबार किया जा रहा था. जिसमें आगे की ओर नशीली दवाई का कारखाना था और पीछे बिल्डिंग मटीरियल बनाने की यूनिट संचालित की जा रही थी. खास बात यह है कि आरोपी यह प्रतिबंधित ड्रग बना रहे थे और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि, "यहां प्रतिबंधित ड्रग्स बनाए जाने की सूचना पर कार्यवाही की गई है. फैक्ट्री का संचालन कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है."
दूसरे प्रदेशों में बेची जा रही थी प्रतिबंधित दवाइयां
बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में प्रतिबंधित नशे की दवाई बनाकर दूसरे शहर और प्रदेशों में बेची जा रही थी. नारकोटिक्स विभाग को लंबे समय से प्रतिबंधित अल्प्राजोलम दवा बनाने की सूचना मिल रही थी. इसी सूचना पर इंदौर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम के आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक्शन लिया.
हालांकि लंबे समय से संचालित हो रही इस फैक्ट्री के बारे में स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं थी. रतलाम में सिंथेटिक ड्रग एमडी का अवैध कारोबार और तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं. शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही नशीली दवा अल्प्राजोलम का प्रोडक्शन हो रहा था.
क्या है अल्प्राजोलम ड्रग?
अल्प्राजोलम एक नियंत्रित दवा है, जिसका अक्सर नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है. इसे ताड़ी (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश) और हेरोइन (राजस्थान, मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों) में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तस्करों को अधिक मुनाफा होता है.