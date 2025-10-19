ETV Bharat / state

रतलाम फोरलेन किनारे नशे का संसार! नशीली दवाईयों का कारोबार देख NCB एक्टिव

रतलाम: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इंदौर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रतलाम में कार्रवाई की. टीम ने रतलाम शहर से एक किलोमीटर दूर चल रही नशे की एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की. एनसीबी ने यहां बन रही प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम पकड़ी. नारकोटिक्स टीम ने फैक्ट्री का संचालन कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई में ड्रग बनाने की मशीन और अन्य सामग्री जब्त हुई है. फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. अवैध तरीके से संचालित इतनी बड़ी फैक्ट्री की जानकारी रतलाम पुलिस को नहीं थी.

फैक्ट्री में बन रहा था प्रतिबंधित ड्रग

रविवार सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर रतलाम के समीप महू-नीमच फोरलेन पर यह फैक्ट्री पकड़ी है. यहां किराए के गोदाम में नशे का कारोबार किया जा रहा था‌. जिसमें आगे की ओर नशीली दवाई का कारखाना था और पीछे बिल्डिंग मटीरियल बनाने की यूनिट संचालित की जा रही थी. खास बात यह है कि आरोपी यह प्रतिबंधित ड्रग बना रहे थे और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी.

रतलाम में अल्प्राजोलम बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि, "यहां प्रतिबंधित ड्रग्स बनाए जाने की सूचना पर कार्यवाही की गई है. फैक्ट्री का संचालन कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है."