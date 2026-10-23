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रतलाम में 3 साल की मासूम को नोंच खाए कुत्ते, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

रतलाम में 3 साल की मासूम को नोंच खाए कुत्ते ( Etv Bharat )

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ह्रदय विदारक घटना घटी है. यहां के पलसोड़ी गांव में गुरुवार शाम घर के आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. कुत्तों के नोचने से बुरी तरह घायल हुई बच्ची को जिला अस्पताल लाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. तीन साल की मनीषा अपने दादा दादी के पास गांव में रहती थी और उसके माता-पिता मजदूरी करने के लिए अजमेर गए हुए थे.

खेत में काम कर रहे थे दादा-दादी, मासूम को कुत्तों के झुंडे ने नोंचा दादा दादी जब खेत में काम कर रहे थे तो मासूम घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान दो-तीन आवारा कुत्तों ने उसे पर हमला कर दिया. उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और कुत्तों को भगाया लेकिन मनीषा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. बदहवास परिजन उसे रतलाम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पोस्टमॉर्टम के लिए शव को रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.