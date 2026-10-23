रतलाम में 3 साल की मासूम को नोंच खाए कुत्ते, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत
बेटी के शव को लेकर बिलखते रहे परिजन, रतलाम के पलसोड़ी में ह्रदय विदारक घटना, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:37 AM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ह्रदय विदारक घटना घटी है. यहां के पलसोड़ी गांव में गुरुवार शाम घर के आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. कुत्तों के नोचने से बुरी तरह घायल हुई बच्ची को जिला अस्पताल लाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. तीन साल की मनीषा अपने दादा दादी के पास गांव में रहती थी और उसके माता-पिता मजदूरी करने के लिए अजमेर गए हुए थे.
खेत में काम कर रहे थे दादा-दादी, मासूम को कुत्तों के झुंडे ने नोंचा
दादा दादी जब खेत में काम कर रहे थे तो मासूम घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान दो-तीन आवारा कुत्तों ने उसे पर हमला कर दिया. उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और कुत्तों को भगाया लेकिन मनीषा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. बदहवास परिजन उसे रतलाम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पोस्टमॉर्टम के लिए शव को रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.
हर दिन 15-20 डॉग बाइटिंग के मामले
रतलाम में डॉग बाइटिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. रतलाम मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 डॉग बाइटिंग के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, पलसोड़ी गांव में गुरुवार शाम हुई इस घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया है. मृतका के दादा शंभू लाल ने बताया, '' हम लोग कुछ दूर खेत में काम कर रहे थे और मनीषा घर के आंगन में खेल रही थी. उसके मां-बाप 1 महीने पहले ही मजदूरी करने के लिए राजस्थान के अजमेर गए थे. आंगन में खेल रही मनीषा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. रोते हुए वह इधर-उधर भागने का प्रयास करने लगी. पड़ोस के लोगों ने कुत्तों को भगाया लेकिन उसकी पीठ और पसली पर गहरे घाव लग गए थे.''
दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, '' कुत्ते के हमले से घायल बच्ची की अस्पताल लाने के दौरान मौत हो गई. पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया गया है.''
1 साल पहले डॉग अटैक से हुई थी युवक की मौत
1 साल पूर्व भी रतलाम के शायर चबूतरा क्षेत्र में एक युवक शाहरुख हुसैन को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था, जिसके बाद रेबीज हो जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, छोटे बच्चों पर कुत्तों के हमले की एक दर्जन से अधिक घटनाएं भी रतलाम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है.
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इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं है. वही, रतलाम शहर में भी आवारा पशुओं और कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन इसे लेकर कोई ठोस समाधान स्थानीय प्रशासन के पास नहीं है.