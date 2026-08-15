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अचानक आदिवासी अंचल पहुंचे रतलाम डीएम, शिक्षक बन पढ़ाया बच्चों को गणित का पाठ

डीएम अजय कटेसरिया ने बच्चों को गणित का पाठ ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को रावटी क्षेत्र के जन्म विश्वास शिविरों के निरीक्षण के लिए कलेक्टर सभी अधिकारियों के साथ दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का निरीक्षण किया. वहीं ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का भी बारीकी के साथ निरीक्षण किया.

रतलाम: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को कलेक्टर अजय कटेसरिया आदिवासी अंचल रावटी पहुंचे. यहां उन्होंने ग्राम पंचायत के कार्यों और सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्टर ने छात्रों से मुलाकात की और सांदीपनी स्कूल में मिल रही सुविधाओं और शिक्षा के बारे में चर्चा की. साथ ही क्लास रूम में पहुंचकर बच्चों से पढ़ाई से संबंधित सवाल जवाब किए. कलेक्टर ने बच्चों को डिविजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाकर उनका शैक्षणिक स्तर भी परखा.

सांदीपनि विद्यालय में डीएम ने बच्चों को गणित का पाठ (ETV Bharat)

बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और स्कूली सुविधाओं की जांच

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सांदीपनी स्कूल में पहुंचकर बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और स्कूली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कक्षा चौथी और 5वीं के बच्चों को गणित विषय पढ़ाकर उनसे गणित के विभिन्न प्रश्न पूछे और बोर्ड पर स्वयं सवाल लिखे और उन्हें हल करने की सरल एवं सहज विधि भी समझाई है.

रतलाम के आदिवासी अंचल में विकास-कार्यों का डीएम अजय कटेसरिया ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

बच्चों ने उत्साह के साथ लिया क्लासरूम का आंनद

इस दौरान डीएम ने बच्चों को नियमित अध्ययन, जिज्ञासा के साथ सीखने और गणित को सरल तरीके से समझने के लिए प्रेरित किया है. कलेक्टर को शिक्षक के रूप में अपने बीच पाकर बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ क्लास का आनंद लिया है. जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने बताया, "मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है. वहीं, आज कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों एवं मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण भी किया गया है."

जन सुनवाई करते हुए डीएण अंचल रावटी (ETV Bharat)

रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने अचानक से स्कूल में पहुंच कर बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और उन्हें स्कूल में दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया है. वहीं, जिले के अन्य अधिकारियों को भी अपने क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण करने और शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने का मैसेज दिया है.