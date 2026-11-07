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रतलाम में पूर्वजों की याद में शमशान में दिवाली, बच्चे और महिलाओं ने रंगोली बनाकर की आतिशबाजी

रतलाम: रूप चौदस के मौके पर शनिवार को रतलाम के शमशान में दिवाली मनाई गई. इस अनोखी परंपरा को निभाने के लिए सैकड़ों लोग त्रिवेणी स्थित मुक्तिधाम में इकठ्ठे हुए और पूर्वजों के नाम दीपक जलाकर आतिशबाजी की.

इस खास आयोजन में महिलाओं और बच्चों ने भी मुक्तिधाम पहुंचकर रंगोली बनाई और हजारों दीपों से मुक्तिधाम को रोशन कर दिया. यहां यह परंपरा लगातार 21 सालों से जारी है. जिसमें हर साल पूर्वजों के सम्मान में दीपावली मनाने बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित यहां पहुंचते हैं.

मुक्तिधाम में परिवार सहित पहुंचकर दीपावली मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है. रतलाम की प्रेरणा संस्था द्वारा इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी.

संस्था के सदस्य गोपाल सोनी ने बताया, "शुरुआत में केवल 5 लोगों ने परिवार सहित शमशान में पहुंचकर दीपक जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया था. इसके बाद साल दर साल यहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई."

बच्चे और महिलाओं ने रंगोली बनाकर की आतिशबाजी (ETV Bharat)

'100 से अधिक परिवार पहुंचते हैं मुक्तिधाम'

संस्था के सदस्य गोपाल सोनी बताते हैं, "अब यहां 100 से अधिक परिवार त्रिवेणी मुक्तिधाम में पहुंचकर अपने पूर्वजों की याद में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं. हालांकि रूप चौदस के दिन दीपदान की प्रथा प्राचीन काल से ही जारी है. जिसमें पूर्वजों की याद में जल स्रोत पर दीपक लगाकर दीपदान किया जाता है. लेकिन रतलाम में दीपदान को अनोखे तरीके से मुक्ति धाम में पहुंचकर मनाया जाता है. मुक्तिधाम में दिवाली मनाने का बड़ा आयोजन यहां होता है. इसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं."

100 से अधिक परिवार पहुंचते हैं मुक्तिधाम (ETV Bharat)

आमतौर पर शमशान में घोर अंधेरा और खामोशी रहती है लेकिन रूप चौदस के दिन त्रिवेणी स्थित मुक्तिधाम में दीपावली का हर्ष उल्लास और रोशनी का माहौल रहता है. यहां पहुंचने वाले लोगों की मान्यता है कि यह पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का कार्यक्रम है. जिससे पूर्वजों की कृपा उन्हें प्राप्त होती है.