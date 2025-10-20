ETV Bharat / state

श्मशान वाली अनोखी दिवाली: यहां पूर्वजों को दीपदान कर चिताओं के पास मनाते हैं दीपोत्सव

रतलाम में श्मशान में होती है दिवाली. रूप चौदस के दिन अपने पूर्वजों की याद में बच्चे और महिलाएं श्मशान में दिवाली मनाने आते हैं.

Ratlam Diwali 2025 in Shamshan
रतलाम में श्मशान वाली अनोखी दिवाली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
रतलाम: रतलाम में रविवार को श्मशान में दिवाली मनाई गई. जलती चिताओं के बीच अपने पूर्वजों की याद में यहां दिवाली मनाने सैकड़ों लोग जुटे. मुक्तिधाम में दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी पहुंचते हैं. यहां रंगोली से मुक्तिधाम को सजाया गया और हजारों दीपक जलाकर मुक्तिधाम को रोशन किया गया.

पूर्वजों को लेकर है ये मान्यता

यहां की मान्यता है कि अपने पूर्वजों को याद करने और दीपदान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं. लोगों का कहना है कि दीपावली के मौके पर खुद का घर और दुकान तो हम रोशन कर लेते हैं, लेकिन पूर्वजों का यह स्थान अंधेरे में रह जाता है. इसके लिए करीब 20 सालों से श्मशान में दिवाली मनाने किया परंपरा लगातार चली आ रही है.

Ratlam Diwali 2025 in Shamshan
रतलाम में श्मशान में होती है दिवाली (ETV Bharat)

पूर्वजों की याद में श्मशान में मनाते हैं दिवाली

दरअसल, रतलाम की प्रेरणा संस्था से जुड़े गोपाल सोनी बताते हैं कि 2006 में उनकी संस्था के 5 लोगों ने मिलकर श्मशान में दीपदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया था. जिसके बाद धीरे-धीरे लोग इस दीपदान कार्यक्रम से जुड़ते गए और अब बड़े स्तर पर मुक्तिधाम में दिवाली मनाने का आयोजन होता है. त्रिवेणी मुक्तिधाम में रूप चौदस के दिन अलग ही नजारा देखने को मिलता है. एक तरफ जहां चिताएं जलती हुई नजर आती है. वहीं, शाम होते ही पूर्वजों को याद करने के लिए लोग यहां शमशान में दिवाली का उत्सव मनाते हैं.

offering lamps to ancestors on roop chaudas 2025
रतलाम में पूर्वजों को दीपदान (ETV Bharat)

महिलाएं और बच्चे भी होते हैं शामिल

श्मशान में जहां घोर अंधेरा और शांति होती है, वहां रूप चौदस के मौके पर खुशियों और उत्साह के साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी दीपदान कर आतिशबाजी करते नजर आते हैं. बच्चे और महिलाएं बताते हैं कि उन्हें यहां आकर अपने पूर्वजों के लिए दीपदान करने और उन्हें याद करने में आनंद आता है. यहां पहुंचे श्रेणिक जैन बताते हैं कि "बच्चे और महिलाएं बिना डर के यहां पहुंच कर त्यौहार मनाते हैं."

बहरहाल यह परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है करीब 20 से ही इस आयोजन को पूर्वजों की याद में किया जाता है, लेकिन अब धीरे-धीरे सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों की याद में दीपदान करते हैं.

