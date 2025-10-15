ETV Bharat / state

दिव्यांग बच्चों ने बनाई दीपोत्सव की सामग्री, खरीदने के लिए लाइन लगा रहे लोग

रतलाम में दिव्यांगों ने बनाए सुंदर दीये और सजावटी सामान, बच्चे बोले खुद के कमाए पैसों से मनाएंगे दिवाली.

RATLAM DEEPOTSAV EXHIBITION
रतलाम में दिव्यांगों ने बनाए सुंदर दीये और सजावटी सामान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:22 PM IST

रतलाम: जिला विधिक प्राधिकरण और सारथी सक्षम संस्था द्वारा दिव्यांग और बाल बालिका गृह में निवासरत बच्चों के हाथों से बनी वस्तुओं की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है. जहां दीपोत्सव से संबंधित सामग्री दिये और सजावट के सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. इस खास प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला जज नीना आशापुरे ने किया और बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की खरीददारी भी की है. इन बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री की डिमांड अब शहर की अन्य संस्थाओं द्वारा भी की जा रही है.

दिव्यांगों ने बनाए सुंदर दीये, सजावटी सामान

यह आयोजन बाल संप्रेषण गृह, बालिका गृह और बाल गृह में निवासरत बच्चों एवं सारथी सक्षम संस्था के दिव्यांग बच्चों के लिए किया गया है. जहां उनके द्वारा निर्माण की गई सामग्री की प्रदर्शनी लगाकर उनका विक्रय किया जा रहा है. इन बच्चों को स्वरोजगार के अवसर और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से इन संस्थानों में पहले प्रशिक्षण दिया गया. उसके बाद इन बच्चों ने बेहद सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया है. खास बात यह है कि दिमागी रूप से दिव्यांग बच्चों ने भी सुंदर दीपक और दीपावली के सजावट के सामान बनाए है.

दिव्यांग बच्चों ने बनाई दीपोत्सव की सामग्री (ETV Bharat)

बच्चों की बनाई सामग्री खरीदने पहुंचे लोग

महिला बाल विकास की अधिकारी टीना सिसोदिया ने बताया कि "जिला विधिक प्राधिकरण की पहल पर इन बच्चों के द्वारा निर्मित की गई सामग्री के विक्रय के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है. जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं." बाल संप्रेषण गृह की शिक्षिका निकिता तिवारी ने बताया कि "यहां के बच्चों को रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया. जिसके अंतर्गत वह इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर निर्माण जैसे कार्य सीख रहे हैं. वहीं, कलात्मक कार्य भी सीख कर रोजगार भी हासिल कर रहे हैं."

Ratlam divyang child make diya
रतलाम में दिव्यांगों ने बनाए सुंदर दीये (ETV Bharat)

'खुद के कमाए पैसों से मनाएंगे दिवाली'

दिव्यांग बच्चे राघव ने बताया कि "उसने और उसके साथियों ने दीपक और अन्य सामग्री बनाई है, जिसे प्रदर्शनी में बेचकर वह खुद की आय से दीपावली का त्यौहार मनाएंगे." इस मौके पर समाजसेवी अशोक चौटाला ने बताया कि "इन बच्चों में वह हुनर है, जो सामान्य बच्चों में भी नहीं होता है. यहां प्रशिक्षण लेकर ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सकेंगे."

Deepotsav Material Exhibition
दीपोत्सव सामग्री प्रदर्शनी (ETV Bharat)

रतलाम शहर में विभिन्न संस्थाओं के इन बच्चों के द्वारा बनाई गई दीपोत्सव सामग्री की बड़ी डिमांड है. जिला विधि प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनी में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां और सामग्री खरीद रहे हैं.

