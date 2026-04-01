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रतलाम रेल मंडल ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में देश में नंबर वन, गाड़ियों में कवच इंस्टॉलेशन में भी आगे

रतलाम रेल मंडल ने बताई साल भर की उपलब्धियां, ऑटोमेटिक सिग्नल और कवच इंस्टॉलेशन में अव्वल, समय सीमा में पूरा किया सभी प्रोजेक्ट.

RATLAM RAIL DIVISION ACHIEVEMENTS
रतलाम रेल मंडल ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में देश में नंबर वन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
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रतलाम : 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में रतलाम रेल मंडल ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नल और कवच इंस्टॉलेशन के मामले में रतलाम रेल मंडल सबसे आगे रहा है. वहीं, ट्रेनों के समय पर संचालन के मामले में भी देश के सभी रेल मंडलों में रतलाम मंडल प्रथम रहा है. रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार ने प्रेस वार्ता में रतलाम रेल मंडल की बीते वित्तीय वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी है. कुछ मामले में तो रतलाम रेल मंडल ने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है.

लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने और माल ढुलाई में रतलाम रेल मंडल आगे

रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने बीते वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम रेल मंडल के गोधरा से नागदा सेक्शन में स्वदेशी तकनीक से विकसित कवच प्रणाली की सुरक्षा में ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है. वहीं, इसी सेक्शन में ऑटोमेटिक सिगनलिंग प्रणाली भी इंस्टॉल की गई है. जो वर्तमान में रेलवे द्वारा लागू की गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. इन दोनों प्रणालियों के लागू होने से ट्रेनों की सुरक्षा और समय पर संचालन में मदद मिल सकेगी." रतलाम डीआरएम ने बताया कि इस वर्ष में 19.5 मिलियन टन की लोडिंग के लक्ष्य से 3% अधिक की लोडिंग की गई. मालगाड़ियों की स्पीड भी बढ़ाने में रतलाम रेल मंडल को सफलता मिली है.

रतलाम रेल मंडल ने बताई साल भर की उपलब्धियां (ETV Bharat)

समय पर ट्रेनों का संचालन करने में रतलाम रेल मंडल सबसे आगे

डीआरएम अश्वनी कुमार ने बताया कि "इस वर्ष पूरे भारतीय रेलवे में ट्रेनों के समय पर संचालन के मामले में रतलाम रेल मंडल प्रथम स्थान पर रहा है. रतलाम रेल मंडल ने 111 दिन तक 100% पंक्चुअलिटी के साथ ट्रेनों का संचालन करने में सफलता प्राप्त की है. वहीं, अगले वर्ष के लिए उनका लक्ष्य 99.9 प्रतिशत का है.

Ratlam Rail Division Achievements
रतलाम मंडल ट्रेनों को समय पर चलाने में देश में नंबर वन (ETV Bharat)

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बीते वित्तीय वर्ष में रतलाम रेल मंडल द्वारा सभी चल रहे प्रोजेक्ट जिसमें रतलाम नीमच दोहरीकरण कार्य और इंदौर धार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का कार्य समय सीमा में संचालित किया गया. डीआरएम ने बताया कि इन दोनों ही रेलवे लाइन पर कार्य अंतिम दौर में है और इसके बाद इन ट्रैकों पर ट्रेनों का संचालन जल्दी ही शुरू हो सकेगा.

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