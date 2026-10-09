तालाब के रिनोवेशन का पास हुआ 5 लाख का बजट, सर्वे करने पहुंची टीम को ढूंढे नहीं मिला ताल
रतलाम में कागजों में बने तालाब का जीर्णोद्धार करवा रहीं जिला पंचायत अध्यक्ष, सर्वे करने पहुंची टीम को ढूंढे नहीं मिला तालाब. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:35 PM IST
रतलाम: जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा 15वें और 16 वें वित्त की राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किया जाता है. लेकिन रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई ने 5 लाख रुपये की राशि एक ऐसे तालाब के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत कर दी जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आया. स्वीकृत की गई राशि को जारी किए जाने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति के लिए जब जनपद पंचायत की टीम तालाब का भौतिक सत्यापन करने पहुंची तो उन्हें मौके पर कोई तालाब ही नहीं मिला. सड़क बनाने के लिए मिट्टी खोदकर बनाए गए एक गड्ढे और झाड़ियां के अलावा मौके पर कोई तालाब दिखाई नहीं दिया.
इस मामले की पोल तब खुली जब जिला पंचायत की साधारण सभा में अध्यक्ष लाला बाई के पति शंभू लाल भी सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठक में मौजूद थे. उनके द्वारा जब सीईओ वैशाली जैन से इस बारे में सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी तकनीकी टीम को मौके पर कोई तालाब ही नहीं मिला तो उसका जीर्णोद्धार कैसे करवाएं. वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति ने इस विषय पर सीइओ से काफी देर तक बहस की लेकिन बात नहीं बन पाई. इसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने इस फर्जी कार्य के लिए राशि जारी करने से साफ इनकार कर दिया.
कागजों पर बने तालाब का कागजों में ही होने वाला था जिर्णोद्धार!
दरअसल, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 10 से सदस्य लाला बाई सत्ताधारी पार्टी भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. लेकिन उनका पूरा कामकाज और ग्रामीण सरकार उनके पति शंभू लाल द्वारा संचालित किया जाता है. जिला पंचायत की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए वह सांसद प्रतिनिधि बनकर उपस्थित होते हैं. वर्तमान में वे वित्त आयोग के अंतर्गत रतलाम जिला पंचायत को 8 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए मिली थी. जिसके अंतर्गत सभी 16 सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाना था.
उपयंत्री महमूद ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि मौके पर तालाब नहीं
ग्राम पंचायत नयानगर के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई ने 5 लाख रुपए की राशि पुराने तालाब के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत की थी. तकनीकी स्वीकृति के लिए गांव में पहुंची इंजीनियरों की टीम को मौके पर कोई तालाब नहीं मिला. जब स्थानीय लोगों से तालाब के बारे में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे को जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा तालाब बताया गया है. मौके पर पहुंचे जनपद पंचायत जावरा के उपयंत्री महमूद आलम खान ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि मौके पर तालाब नहीं है. मिट्टी खोदे जाने की वजह से बने गड्ढे में थोड़ा बहुत पानी एकत्रित है. बाकी एरिया में झाड़ी और कटीले पेड़ लगे हैं. इस वजह से जीर्णोद्धार और सौंदर्य करण का कार्य यहां नहीं किया जा सकता है. वहीं, ग्राम पंचायत द्वारा भी इस राशि का प्रयोग अन्य कार्य में किए जाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है.
इंजीनियर गांव में पहुंचे तो खुला तालाब का राज
जनपद पंचायत के उप यंत्री महमूद आलम खान ने बताया कि "जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत राशि और कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है. गांव नया नगर में तालाब का भौतिक सत्यापन करने के लिए टीम के साथ गए थे लेकिन वहां कोई तालाब नहीं पाया गया. ग्राम पंचायत द्वारा जिस स्थान का निरीक्षण करवाया गया वहां पर तालाब की पाल नहीं थी जिस पर सौंदर्य करण कर घाट बनाया जा सके. मौके पर जो भी स्थिति पाई गई इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन सौंपा गया था."
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वहीं, जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ का कहना है कि "जिला पंचायत अध्यक्ष कागजों में बने हुए तालाब पर रुपए खर्च करना चाहती थीं और उनके पति द्वारा सीईओ पर राशि जारी किए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. ऐसी हरकत की वजह से जिला पंचायत की पूरी बॉडी की छवि खराब होती है और आम जनता का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम होता है. इस मामले में जांच होनी चाहिए कि तालाब निर्माण के नाम पर भी क्या कागजों में ही भ्रष्टाचार हुआ है और इनके द्वारा स्वीकृत किए गए अन्य कार्यों का भी भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए."
इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष से जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो फोन उनके पति शंभू लाल द्वारा उठाया गया. शंभू लाल ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है. स्थानीय ग्रामीणों की भावना और मांग पर सौंदर्यकरण कर पानी के छोटे स्रोत को अच्छे सुंदर तालाब में परिवर्तित करने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी. बहरहाल भौतिक सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख की राशि जारी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है.