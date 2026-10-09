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तालाब के रिनोवेशन का पास हुआ 5 लाख का बजट, सर्वे करने पहुंची टीम को ढूंढे नहीं मिला ताल

इंजीनियर गांव में पहुंचे तो खुला तालाब का राज ( ETV Bharat )

रतलाम: जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा 15वें और 16 वें वित्त की राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किया जाता है. लेकिन रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई ने 5 लाख रुपये की राशि एक ऐसे तालाब के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत कर दी जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आया. स्वीकृत की गई राशि को जारी किए जाने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति के लिए जब जनपद पंचायत की टीम तालाब का भौतिक सत्यापन करने पहुंची तो उन्हें मौके पर कोई तालाब ही नहीं मिला. सड़क बनाने के लिए मिट्टी खोदकर बनाए गए एक गड्ढे और झाड़ियां के अलावा मौके पर कोई तालाब दिखाई नहीं दिया.

इस मामले की पोल तब खुली जब जिला पंचायत की साधारण सभा में अध्यक्ष लाला बाई के पति शंभू लाल भी सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठक में मौजूद थे. उनके द्वारा जब सीईओ वैशाली जैन से इस बारे में सवाल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी तकनीकी टीम को मौके पर कोई तालाब ही नहीं मिला तो उसका जीर्णोद्धार कैसे करवाएं. वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति ने इस विषय पर सीइओ से काफी देर तक बहस की लेकिन बात नहीं बन पाई. इसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने इस फर्जी कार्य के लिए राशि जारी करने से साफ इनकार कर दिया.