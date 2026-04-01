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रतलाम जिला अस्पताल में नवोदय के चयनित बच्चों की बेवजह करवा डाली एक्स-रे और सोनोग्राफी

जवाहर नवोदय विद्यालय कालूखेड़ा में चयनित 40 छात्रों को रतलाम जिला अस्पताल में दिनभर भूखे-प्यासे चक्कर लगाने पड़े.

Ratlam District Hospital Unnecessary Medical Tests
नवोदय के चयनित बच्चों की बेवजह करवा डाली एक्स-रे, सोनोग्राफी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:32 PM IST

4 Min Read
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रतलाम : जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था और नवोदय विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी फरमान की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय कालूखेड़ा में चयनित 40 छात्रों को दिनभर भूखे प्यासे जिला अस्पताल परिसर के चक्कर लगाने पड़े. सुबह 6:00 घर से निकले बच्चों और अभिभावकों को शाम 5:00 तक भी मेडिकल जांच की रिपोर्ट नहीं मिली. दिनभर परेशान होने के बाद मीडिया के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट और अस्पताल में की गई जांचों की रिपोर्ट मिली.

सोनोग्राफी के लिए शाम तक खाली पेट रहे बच्चे

जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि विद्यालय द्वारा इन बच्चों के मेडिकल जांच के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी. इसी वजह से यह स्थिति बनी. 9 से 11 वर्ष के बच्चों की एक्स-रे और सोनोग्राफी किए जाने को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. क्योंकि इन जांचों के साइड इफेक्ट भी बच्चों के शरीर पर होने की आशंका होती है. सोनोग्राफी के लिए सुबह 7:00 खाली पेट लाए बच्चों को दिनभर भूखे रहना पड़ा.

जवाहर नवोदय विद्यालय कालूखेड़ा के बच्चों की व्यथा (ETV BHARAT)

सुबह से शाम तक भटके, नहीं मिली रिपोर्ट

छोटे बच्चे और उनके अभिभावक दिनभर मेडिकल सर्टिफिकेट और कुछ मेडिकल जांचों की रिपोर्ट के लिए भटकते रहे. कोई उन्हें सराय डिपार्टमेंट में भेज दे रहा था तो कोई सोनोग्राफी करवाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी. जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर पिपलोदा ब्लॉक से अपनी बेटी को लेकर आई शानू कुमारी ने बताया "सुबह 6:00 घर से निकले थे. स्कूल से मिले लेटर में सोनोग्राफी सहित अन्य मेडिकल जांच अनिवार्य रूप से करवाने का लिखा गया था, जिसकी वजह से बेटी को कुछ भी नहीं खिलाया. शाम 5:00 बजे तक भी सोनोग्राफी नहीं हो सकी."

Ratlam District Hospital Unnecessary Medical Tests
सोनोग्राफी के लिए शाम तक खाली पेट रहे बच्चे (ETV BHARAT)

दिनभर अस्पताल में भटकते रहे बच्चे

अभिभावक दीपक पाटीदार ने बताया "शनिवार के दिन भी जांच नहीं हो पाई थी. इसलिए आज सुबह 7:00 बजे बेटे को लेकर आया था लेकिन आज भी पूरा दिन हो जाने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है." अभिभावकों का कहना है कि वह दिनभर यहां से वहां चक्कर लगाते रहे लेकिन जिला अस्पताल में कोई भी उन्हें गाइड करने वाला मौजूद नहीं था. रेडक्रॉस सोसाइटी में जाकर ₹300 में बच्चों की सोनोग्राफी करवाना पड़ी.

बच्चों से जांच रिपोर्ट की 3-3 प्रतियां मंगवाईं

जवाहर नवोदय विद्यालय कालूखेड़ा की कक्षा छठी में प्रवेश के लिए चयनित हुए बच्चों के अभिभावकों को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कई प्रकार की जांच रिपोर्ट 3 प्रति में लाने के निर्देश विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी किए गए पत्र में दिए गए. इसके बाद आज रतलाम जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर अभिभावक पहुंचे. लेकिन वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर ने भी बच्चों की उम्र पर ध्यान नहीं देते हुए उन्हें एक्स-रे, ईसीजी और सोनोग्राफी करवाने का कह दिया.

सभी जिम्मेदारों के अपने-अपने तर्क

सीएमएचओ डॉ. संध्या बेलसेरे ने बताया "अन्य केंद्रीय विद्यालयों द्वारा भी बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाए जाते हैं और मेडिकल जांच के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में पत्र जारी किया जाता है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय कालूखेड़ा द्वारा हमें कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया. प्रतिदिन आने वाले मरीजों के अलावा 35-40 छात्रों के एक्सरे और सोनोग्राफी करने में समय लगना स्वाभाविक है."

हालांकि सीएमएचओ ने 9 वर्ष से 11 वर्ष के छोटे बच्चों की सोनोग्राफी और एक्स-रे किए जाने को अनावश्यक बताया है. क्योंकि इससे रेडिएशन का खतरा होता है.

नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एसएन पूरवर का कहना है "मेडिकल का यह फॉर्मेट और निर्देशों का निर्धारण नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है. इन जांचों की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है. हालांकि अगर इनमें समय लग रहा है तो अभिभावकों को अतिरिक्त समय मिल सकता है."

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