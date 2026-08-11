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पश्चिम मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव, रतलाम में भारी बारिश, आइसोलेशन वार्ड किया शिफ्ट

रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में लगातार दूसरे दिन रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. रतलाम में बीते 24 घंटे में ढाई इंच बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि इस बारिश से किसानों को फसल में फायदा मिलने की उम्मीद है. शहरी क्षेत्र में शहर के न्यू रोड़ और डाट की पुल क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी है. वहीं, जिला अस्पताल क्या आइसोलेशन वार्ड में पानी टपकने की वजह से वार्ड को खाली करवाया गया है.

मौसम विभाग का आगामी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

दरअसल, मालवा क्षेत्र में दो दिनों से मानसून सक्रिय है. रतलाम में बीते 24 घंटे में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. रतलाम तहसील कार्यालय में मौसम विभाग के प्रभारी लक्ष्मण सिंह खराड़ी ने बताया कि "मौसम विभाग के भोपाल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी. इस दौरान अतिवृष्टि और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना थी. यह अलर्ट 11 अगस्त दोपहर 11:00 तक के लिए था, लेकिन आगामी दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है."