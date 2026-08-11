पश्चिम मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव, रतलाम में भारी बारिश, आइसोलेशन वार्ड किया शिफ्ट
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही आफत की बारिश, रतलाम, मंदसौर और नीमच में जारी बारिश का दौर, रतलाम में जिला अस्पताल में भरा पानी. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 2:44 PM IST
रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में लगातार दूसरे दिन रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. रतलाम में बीते 24 घंटे में ढाई इंच बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि इस बारिश से किसानों को फसल में फायदा मिलने की उम्मीद है. शहरी क्षेत्र में शहर के न्यू रोड़ और डाट की पुल क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी है. वहीं, जिला अस्पताल क्या आइसोलेशन वार्ड में पानी टपकने की वजह से वार्ड को खाली करवाया गया है.
मौसम विभाग का आगामी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट
दरअसल, मालवा क्षेत्र में दो दिनों से मानसून सक्रिय है. रतलाम में बीते 24 घंटे में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. रतलाम तहसील कार्यालय में मौसम विभाग के प्रभारी लक्ष्मण सिंह खराड़ी ने बताया कि "मौसम विभाग के भोपाल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी. इस दौरान अतिवृष्टि और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना थी. यह अलर्ट 11 अगस्त दोपहर 11:00 तक के लिए था, लेकिन आगामी दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है."
जिला अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग में बारिश से गड़बड़ाई व्यवस्था
बारिश की वजह से खेती किसानी में तो राहत मिली है, लेकिन रतलाम के जर्जर हो चुके जिला अस्पताल बिल्डिंग के हाल बेहाल बने हुए हैं. बारिश की वजह से जिला अस्पताल के आइसोलेशन और ओपीडी परिसर में पानी भर गया है. पानी टपकने की वजह से आइसोलेशन वार्ड के मरीजों को अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन जेपी सिंह ने बताया कि "जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग निर्माणाधीन है. ऐसे में पुराने भवन और वार्डों में ही मरीज को भर्ती रखकर उपचार करना पड़ रहा है. आइसोलेशन वार्ड के मरीजों को अन्य कक्ष में शिफ्ट किया गया है."
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बहरहाल दो दिनों से जारी बारिश के दौर से सबसे अधिक समस्या जिला अस्पताल में ही आ रही है. जहां जिला अस्पताल की नवीन बिल्डिंग निर्माण में हो रही देरी का खामियाजा यहां आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है.