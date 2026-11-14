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रतलाम में भड़के वकीलों का प्रशासन को अल्टीमेटम, कोर्ट को शहर से 10 किमी दूर शिफ्ट करने का मामला

रतलाम में भड़के वकीलों का प्रशासन को अल्टीमेटम ( Etv Bharat )

रतलाम : ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट भवन को शहर से बाहर करीब 10 किमी दूर शिफ्ट करने के जिला प्रशासन के निर्णय के विरोध में जिला अभिभाषक संघ ने मोर्चा खोल दिया है. रतलाम में सभी न्यायालयीन कामकाज ठप्प कर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल कर दी. जिला अभिभाषक संघ ने 7 दिन में प्रशासन को जमीन आवंटन निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया है. वकीलों ने कहा है कि यदि प्रशासन मांगें नहीं मानता है तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा.

ज्ञापन लेने नहीं आए कलेक्टर, वकील भड़के (Etv Bharat) ज्ञापन लेने नहीं आए कलेक्टर, वकील भड़के कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभाषकों का कहना है कि जिला प्रशासन मनमानी कर शहर से इतनी दूर जिला न्यायालय शिफ्ट कर रहा है, जिससे आम जनता और वकीलों को असुविधा होगी. रतलाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेने कलेक्टर अजय कटेसरिया के नहीं आने पर भी वकील भड़क गए और कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए.