रतलाम में भड़के वकीलों का प्रशासन को अल्टीमेटम, कोर्ट को शहर से 10 किमी दूर शिफ्ट करने का मामला
रतलाम जिला न्यायालय शहर से दूर शिफ्ट किए जाने के प्लान पर अभिभाषक नाराज, दिनभर हड़ताल कर कलेक्ट्रेट में दिया धरना. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 11:45 AM IST
रतलाम : ड्रिस्ट्रिक्ट कोर्ट भवन को शहर से बाहर करीब 10 किमी दूर शिफ्ट करने के जिला प्रशासन के निर्णय के विरोध में जिला अभिभाषक संघ ने मोर्चा खोल दिया है. रतलाम में सभी न्यायालयीन कामकाज ठप्प कर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल कर दी. जिला अभिभाषक संघ ने 7 दिन में प्रशासन को जमीन आवंटन निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया है. वकीलों ने कहा है कि यदि प्रशासन मांगें नहीं मानता है तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा.
ज्ञापन लेने नहीं आए कलेक्टर, वकील भड़के
कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभाषकों का कहना है कि जिला प्रशासन मनमानी कर शहर से इतनी दूर जिला न्यायालय शिफ्ट कर रहा है, जिससे आम जनता और वकीलों को असुविधा होगी. रतलाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेने कलेक्टर अजय कटेसरिया के नहीं आने पर भी वकील भड़क गए और कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए.
जिला न्यायालय सहित राजस्व न्यायालय में भी काम ठप्प
दरअसल, नवीन जिला न्यायालय बिल्डिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा बंजली के पास शासकीय जमीन का आवंटन किया गया है. रतलाम शहर से एक ओर होने और कलेक्ट्रेट व अन्य राजस्व न्यायालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से वकीलों ने प्रशासन के इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया. जिला न्यायालय को ग्राम बंजली में स्थानांतरित करने के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को जिला अभिभाषक संघ ने हड़ताल रखा और पूरे जिले के अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से दूर रहे.
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कलेक्टर सीएम के कार्यक्रम में व्यस्कत
कलेक्टर के मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान कार्यक्रम में बाहर होने की वजह से एडीएम बृजेंद्र रावत ने अभिभाषक संघ का विज्ञापन लिया है. जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया, '' कलेक्टर ने 22 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर ग्राम बंजली की छह सर्वे नंबरों की भूमि नए जिला न्यायालय भवन के लिए आवंटित की है. प्रस्तावित स्थान शहर से दूर होने के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है. इससे ग्रामीण और सैलाना क्षेत्र सहित जिले के दूरस्थ इलाकों से आने वाले पक्षकारों को आवागमन में परेशानी और अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ेगा. अभिभाषक संघ ने रतलाम शहर में ही जिला न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है.''
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बहरहाल जिला न्यायालय और अन्य राजस्व न्यायालय में कामकाज ठप्प होने की वजह से आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. जिला अभिभाषक संघ ने जिला प्रशासन को 7 दिनों की चेतावनी दी है .जिसके बाद जमीन आवंटन आदेश निरस्त नहीं होने पर जन आंदोलन शुरू करने की बात कही है.