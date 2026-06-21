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रतलाम के तिहरे हत्याकांड के दोषियों को ट्रिपल उम्रकैद, एक परिवार के 3 सदस्यों को मारी थी गोली

रतलाम के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड की सुनवाई के बाद अनुराग (33 वर्ष), गोलू (29 वर्ष) और लाला (27 वर्ष) को तिहरे आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया.

Triple murder case ratlam
रतलाम के तिहरा हत्याकांड के दोषियों को तिहरा आजीवन कारावास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. मामले के तीन आरोपियों को तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अनुराग उर्फ बॉबी परमार (33 वर्ष), गोलू उर्फ गौरव बिलवाल (29 वर्ष) और लाला उर्फ भारता भाबोर (27 वर्ष) को तिहरे आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है.

गौरतलब है कि साल 2020 में छोटी दिवाली की रात रतलाम के राजीव नगर में एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी. मामले के मुख्य आरोपी साइको किलर दिलीप देवल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था. वहीं अनुराग, गोलू और लाला ने वारदात में उसका साथ दिया था.

Triple murder case ratlam
रतलाम के तिहरा हत्याकांड के दोषी (ETV Bharat)

छोटी दिवाली की रात की थी मां, बेटी और पिता की हत्या

इस सनसनीखेज हत्याकांड को साइको किलर दिलीप देवल और उसके तीन साथियों अनुराग, गोलू और लाला ने मिलकर अंजाम दिया था. घटना 25 नवंबर 2020 की है, जब रतलाम के राजीव नगर में रहने वाले शैलेंद्र सोलंकी उनकी पत्नी शारदा सोलंकी और बेटी दिव्या सोलंकी की खून से सनी लाशें में अगले दिन सुबह मिली थी. इस तिहरे हत्याकांड मे पूरा सोलंकी परिवार ही खत्म हो गया था. शुरुआती दौर में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था.

लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध हत्यारों की जानकारी मिली. इसके लिए पुलिस ने करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और 70 हजार मोबाइल फोन को ट्रेस किया था. जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया था कि हत्या लूट की नीयत से की गई थी. हत्यारों ने घर में घुसकर मां-बाप और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और घर में रखे 20 हजार नकद और जेवरात लेकर फरार हो गए. मुख्य आरोपी दिलीप देवल पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था.

मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया

फरार चल रहे आरोपी दिलीप देवल के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि वह खाचरोद रोड क्षेत्र में छुपा हुआ है. जहां पुलिस टीम ने दिलीप को पकड़ लिया लेकिन उसने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग कर दी. जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दिलीप देवल ढेर हो गया.

इस एनकाउंटर में सी अयूब खान और अनुराग यादव घायल हो गए थे. तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि आरोपी दिलीप खतरनाक अपराधी और वह साइको किलर है. इससे पूर्व भी उसके द्वारा रतलाम में एक वृद्ध महिला की हत्या की गई थी. बहरहाल करीब 6 साल बाद निर्मम हत्याकांड का शिकार बने सोलंकी परिवार को न्याय मिल सका है.

Last Updated : June 21, 2026 at 5:04 PM IST

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