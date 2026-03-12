ETV Bharat / state

बांछड़ा समुदाय के छात्रों को प्रशासन दिलाएगा रोजगार, फ्री कोचिंग और काउंसलिंग का आगाज

रतलाम जिला प्रशासन की शानदार पहल, बांछड़ा समुदाय के छात्रों को रोजगार सृजन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराएगी.

Banchhada students free coaching centre
बांछड़ा समुदाय के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा करेगा प्रशासन (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

March 12, 2026

रतलाम: बांछड़ा समुदाय के युवक और युवतियों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पुलिस अब रोजगार सृजन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने जा रही है. रतलाम जिला प्रशासन, ढोढर और आसपास के क्षेत्र के बांछड़ा डेरों में जन संवाद कार्यक्रम चला रहा हैं. जिसके अंतर्गत अब युवाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग एवं रोजगार प्राप्त करने जैसे स्किल सिखाने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन इन क्षेत्रों में रोजगार मेले का भी आयोजन करेगा. जिसमें निजी कंपनियों में भी पढ़े-लिखे युवक-युवतियां अपनी योग्यता अनुसार नौकरी हासिल कर सकेंगे.

स्किल डेवलपमेंट क्लासेस उपलब्ध कराएगा प्रशासन

गौरतलब है कि रतलाम डीआईजी रेंज के तीन जिलों रतलाम, मंदसौर और नीमच में पुलिस से बाछड़ा डेरों का सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन डेरों में रह रहे नाबालिग युवक-युवतियों का डाटा तैयार किया जा रहा है. जिसमें इन बच्चों की शिक्षा और प्रगति का हिसाब किताब पुलिस रखेगी. वहीं, बालिग हो चुके युवक और युवतियों को पुलिस और प्रशासन उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और स्किल डेवलपमेंट क्लासेस उपलब्ध करवाएगी.

एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने दी जानकारी (ETV Bharat)

युवक एवं युवतियों से संवाद स्थापित

इस मामले में रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार क्षेत्रों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं. जिसमें महिला अधिकारियों और एनजीओ की टीम के द्वारा इस क्षेत्र के युवक एवं युवतियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है. इन जनसंवाद कार्यक्रम से मिले फीडबैक के बाद ही अब इनके लिए रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन की मदद से की जाएगी.

रोजगार मेला और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम होंगे आयोजित

एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया, "बांछड़ा सामुदायिक बाहुल्य क्षेत्र में युवक एवं युवतियों से हुए जन संवाद के बाद इनके लिए रोजगार का सृजन करने के लिए कार्य योजना बनाकर प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा गया है. इसमें इन बच्चों को रोजगार से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग, रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन और करियर काउंसलिंग सहित अन्य कार्य शामिल है. जिस पर रतलाम पुलिस कार्य कर रही है."

Ratlam Free coaching and career counselling for Banchhada youth
युवाओं के लिए निशुल्क कोचिंग और करियर काउंसलिंग (ETV Bharat)

पूर्व एसपी के प्रयासों से युवाओं को मिली नौकरियां

ऐसा नहीं है कि इन बांछड़ा बस्तियों में सिर्फ अपराध पनपता है. बल्कि यहां के पढ़े-लिखे युवक और युवतियां शासकीय नौकरी से लेकर प्राइवेट जॉब में भी बेहतर कर रहे हैं. इस समाज के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद चौहान ने बताया, "समाज के युवाओं में काफी बदलाव आ रहा है. कुछ साल पहले तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी ने हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवाई थी. जिसका लाभ यहां के युवाओं को मिला है."

विभिन्न क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन कर रहे छात्र

उन्होंने आगे बताया, "हमारे यहां से जितेश भाटी भारतीय सेना में चयनित हुआ है. आकाश चौहान पन्ना में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत है. पोस्ट ऑफिस विभाग में भी हमारे यहां की राजनंदिनी चौहान और सोनू चौहान चयनित हुए हैं. परवलिया गांव का ही आशीष चौहान प्राइवेट टोल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है. अगर पुलिस और प्रशासन इस तरह का प्रोत्साहन देंगे और हमारे युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर और भी कई युवा आगे बढ़ सकेंगे."

