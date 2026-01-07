ETV Bharat / state

रतलाम में दूषित पानी पीने से बीमार हो रहे लोग, उल्टी दस्त के 12 से अधिक मरीज मिले

स्थानी लोगों ने बीमारी के डर से नल से आने वाले पानी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और आरओ वॉटर खरीदकर पी रहे हैं. करीब 200 घरों के इस इलाके में दूषित पानी की समस्या कई महीनों से है, लेकिन अब जाकर नगर निगम प्रशासन ने संज्ञान लिया है और इस क्षेत्र में पाइपलाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया है.

रतलाम: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे में रतलाम के ओझा खाली क्षेत्र में भी लोगों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हो चुका है. उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद करीब एक दर्जन लोगों ने शासकीय और निजी अस्पतालों में इलाज कराया है. स्थानीय पार्षद का कहना है कि दूषित पानी की वजह से ही यह समस्या हुई है.

अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप

रतलाम में दूषित पानी से प्रभावित क्षेत्रों में से एक ओझा खाली क्षेत्र में बीते 8 दिनों में उल्टी, दस्त और चर्म रोग से संबंधित बीमार सामने आए हैं. इस क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद फारूक ने बताया कि "सबसे पहले 30 दिसंबर को मेरे पत्नी की तबीयत खराब हुई थी. जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था. उसके बाद मेरे दोनों पोते और फिर बेटे की तबीयत भी खराब हो गई. सभी को उल्टी-दस्त और पेट में दर्द की शिकायत थी. आखिर में मैं खुद भी बीमार हो गया था, लेकिन सामान्य दवा लेने से ठीक हो गए."

रतलाम में इंदौर जैसा कांड

एक अन्य स्थानीय निवासी मोहम्मद शफीक ने बताया कि "दूषित पानी आने से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं. हमने तो खरीद कर आरओ वॉटर पीना शुरू कर दिया है." दीपक राठौड़ ने बताया कि "कितनी बार नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की. लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है. हमारे मोहल्ले में लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता." स्थानीय युवक शोएब ने बताया कि "उसके बड़े भाई की तबीयत भी खराब हो गई थी. जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है."

पार्षद ने निगम अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप

स्थानीय निवासी और खुजली की समस्या से परेशान शहजादी बी ने बताया कि "मुझे पिछले कुछ दिनों से शरीर पर खुजली की समस्या हो रही है. मोहल्ले में कुछ अन्य लोगों को भी चर्म रोग की समस्या है. वहीं, लीवर और किडनी फेल होने सहित कैंसर के भी इस क्षेत्र में एक-एक मरीज हैं." स्थानीय पार्षद और एनजीटी में दूषित पानी की समस्या की शिकायत करने वाले मोहम्मद सलीम बागवान ने बताया कि "सीवरेज लाइन से पानी पेयजल पाइपलाइन में जा रहा है जिसे निगम के अधिकारियों सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को भी दिखाया था. इसके बाद अब लोगों के बीमार होने पर यह सिद्ध हो गया है कि दूषित पानी की वजह से ही लोग बीमार हो रहे हैं."

सिविल सर्जन डॉक्टर एमएस सागर ने बताई वजह

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एमएस सागर ने बताया कि "दूषित पानी पीने की वजह से उल्टी, पेट दर्द और दस्त की समस्या होती है. उल्टी-दस्त की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बड़ी तो नहीं है, लेकिन सामान्य दिनों जितने मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं."

बहरहाल, दूषित पानी को लेकर मध्य प्रदेश में हंगामे और एनजीटी द्वारा रतलाम नगर निगम को लगाई गई फटकार का असर देखने को मिल रहा है. दूषित पानी से प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम की टीम पेयजल पाइपलाइन लीकेज ठीक करने में जुटी हुई है. वहीं, दूषित पानी और पेयजल पाइपलाइन लीकेज की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. हालांकि, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी उनके यहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा है. वहीं, दूषित पानी वाले क्षेत्रों में लोगों के बीमार होने से यह सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं इंदौर के भागीरथपुरा जैसी घटना रतलाम में भी न हो जाए.