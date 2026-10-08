जर्जर चेक डैम पर पीली मिट्टी और कबाड़ से युवाओं का जुगाड़, 500 बीघा की नहीं सूखेगी फसल
रतलाम में एक गांव के युवाओं ने बिना शासकीय मदद के कर ली पानी की व्यवस्था. कबाड़ से किया जुगाड़. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:19 PM IST
रतलाम: अल नीनो के प्रभाव के चलते इस साल रतलाम जिले में औसत से आधी ही बारिश हुई है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से जल संकट की आहट शुरू हो चुकी है. ऐसे में कलोरी गांव के कुछ युवाओं ने सरकार और प्रशासन का मुंह ताकने की बजाय खुद ही जल संरक्षण करने का बीड़ा उठाया है. यहां के युवाओं ने जन सहयोग और श्रमदान कर मौसमी नदी सुनारिया खाल की जलधारा को रोक कर गांव और आसपास के क्षेत्र के लिए पर्याप्त सिंचाई का पानी जुटा लिया है.
आमतौर पर 1 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाने के बाद छोटे-मोटे चेक डैम के गेट बंद कर पानी रोका जाता है. लेकिन इस बार बारिश कम होने और नदी में बहाव कम होने के चलते इन युवाओं ने 15 दिन पहले ही सक्रियता दिखाते हुए चेक डैम पर पानी रोक लिया. जिससे गांव के जल स्रोतों का जलस्तर भी बढ़ गया है और मवेशियों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी हो गई है.
कोई शासकीय मदद नहीं, जुगाड़ से रोका पानी
स्थानीय निवासी सुभाष जाट ने बताया, "वैसे तो हर साल यहां के युवा और ग्रामीण जन भागीदारी से पानी रोकने का काम करते हैं लेकिन इस बार जल संकट की स्थिति को देखते हुए हमने 15 दिन पूर्व ही डैम के गेट लगाकर पानी रोक लिया. पानी रोकने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हुई है. गांव के नलकूप और कुंए भी पानी से लबालब हो गए हैं."
युवा शिवम जाट ने बताया, "रोके गए पानी से अक्टूबर और नवंबर महीने में सूख जाने वाली मौसमी नदी सुनारिया खाल में जनवरी के महीने तक पानी लबालब भरा रहेगा. केवल हमारे गांव को ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी जल स्तर बढ़ेगा गांव के मवेशियों के लिए भी पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा. गांव के ही कुछ युवाओं ने राशि जुटाई और डैम के गेट बंद करने का देसी जुगाड़ कर लिया."
'कबाड़ की लोहे की शीट से गेट बंद करने का जुगाड़'
स्थानीय निवासी श्रवण जाट ने बताया, "बरसाती नदी का पानी रोके जाने के लिए बनाए गए कई छोटे-छोटे चेक डैम और स्टॉप डैम देखरेख के अभाव में अब जर्जर हो चुके हैं. वहीं, कई जगह इन पर लगाए जाने के लिए गेट ही नहीं हैं. कलोरी गांव में भी करीब 35 साल पुराने चेक डैम पर पानी रोके जाने के लिए लोहे के गेट जर्जर होकर खराब हो चुके थे.
इसके बाद गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर बरसाती नाले में व्यर्थ बह जाने वाला पानी रोकने का जिम्मा उठाया और जन भागीदारी से कुछ राशि एकत्रित और कबाड़ से लाई गई लोहे की मोटी शीट से डैम में बने 4 गेट को बंद कर पानी रोक लिया."
'पीली मिट्टी से रोका पुराने हो चुके डैम का रिसाव'
स्थानीय किसान पुखराज ने बताया, "करीब 15 से 20 हजार का खर्च था, जिसकी व्यवस्था गांव के लोग और कुछ युवाओं ने मिलकर कर ली. जर्जर हो चुके डैम के रिसाव को रोकने के लिए पीली मिट्टी का उपयोग किया और कबाड़ से लाई गई लोहे की मोटी शीट से डैम के लिए चार गेट तैयार कर लगाए गए हैं. इतनी मात्रा में पानी रोके जाने से आसपास के दो-तीन गांव में भी जलस्तर में सुधार आएगा और सूखे के इस साल में सिंचाई के लिए कुछ पानी उपलब्ध हो सकेगा."
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बारिश कम होने और सूखे जैसे हालात बनने पर इस गांव के युवाओं की सूझबूझ से बरसाती नदी के व्यर्थ बह रहे पानी को सहेजने का काम हो सका है. इन युवाओं के प्रयास ने अन्य गांव और पंचायत के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है कि बिना किसी शासकीय मदद के जन भागीदारी से भी छोटे और बड़े कार्य किए जा सकते हैं.