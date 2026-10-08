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जर्जर चेक डैम पर पीली मिट्टी और कबाड़ से युवाओं का जुगाड़, 500 बीघा की नहीं सूखेगी फसल

कबाड़ से जुगाड़ कर युवाओं ने रोका पानी ( ETV Bharat GFX )

रतलाम: अल नीनो के प्रभाव के चलते इस साल रतलाम जिले में औसत से आधी ही बारिश हुई है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से जल संकट की आहट शुरू हो चुकी है. ऐसे में कलोरी गांव के कुछ युवाओं ने सरकार और प्रशासन का मुंह ताकने की बजाय खुद ही जल संरक्षण करने का बीड़ा उठाया है. यहां के युवाओं ने जन सहयोग और श्रमदान कर मौसमी नदी सुनारिया खाल की जलधारा को रोक कर गांव और आसपास के क्षेत्र के लिए पर्याप्त सिंचाई का पानी जुटा लिया है.

आमतौर पर 1 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाने के बाद छोटे-मोटे चेक डैम के गेट बंद कर पानी रोका जाता है. लेकिन इस बार बारिश कम होने और नदी में बहाव कम होने के चलते इन युवाओं ने 15 दिन पहले ही सक्रियता दिखाते हुए चेक डैम पर पानी रोक लिया. जिससे गांव के जल स्रोतों का जलस्तर भी बढ़ गया है और मवेशियों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी हो गई है.