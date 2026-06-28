ETV Bharat / state

दिग्विजय का दावा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी छुपाने BJP ने छपवाई मोहन यादव के लैंड स्कैम की खबर

रतलाम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''राम मंदिर चंदा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने उठाया मुख्यमंत्री का जमीन खरीदी मामला.'' दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट.

Ram Mandir Donation Scam
राम मंदिर चढ़ावे में डाका डालने वालों का घर में प्रवेश वर्जित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 3:07 PM IST

|

Updated : June 28, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर चंदा गड़बड़ी मामले और सीएम मोहन यादव की जमीनों से संबंध मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि, ''अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले से ध्यान भटकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमीनों की खरीदी की जानकारी भाजपा द्वारा ही अखबार में छपवाई गई है.''

राम मंदिर के चढ़ावे में डाका डालने वाले का घर में प्रवेश वर्जित

उन्होंने आगे कहा कि, ''इस मामले को हमने पहले भी उठाया था और सबको पता है कि मुख्यमंत्री के करीबियों ने होटल और बेनामी संपत्तियां बना ली हैं. हमने बड़ी आस्था के साथ राम मंदिर के लिए सहयोग दिया था, लेकिन अब मैं अपने घर के बाहर बैनर लगवाऊंगा की राम मंदिर के चढ़ावे पर डाका डालने वाले संगठनों का मेरे घर में घुसना मना है.''

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गरजे दिग्विजय (ETV Bharat)

भाजपा ने सीएम मोहन का घोटाला उजागर कराया

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उज्जैन, बड़नगर और रतलाम दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारीयों से सर्किट हाउस में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की. दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के जमीन खरीदी मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा, "अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को दबाने के लिए मोहन यादव के जमीनों का पूरा मामला भाजपा ने ही जानकारी देकर छपवाया है."

बीजेपी में भ्रष्टाचार है क्वालिफिकेशन

उन्होंने आगे कहा, "जमीन घोटाला पहले भी छप चुका है. सबको सब कुछ पता है कि उनके करीबियों ने होटल और बेनामी संपत्ति बना ली है. भाजपा ने आज तक अपने किसी मंत्री मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर नहीं हटाया. जबकि कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर केवल फ्लैट आवंटन के मामले में आरोप लगने पर उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया था. भाजपा में तो अब यह क्वालिफिकेशन बन गया है कि कौन कितना भ्रष्टाचार कर सकता है."

Ujjain Land Purchase Case
सीएम मोहन के जमीन भ्रष्टाचार को भाजपा ने कराया उजागर (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने को लेकर भी आरोप लगाए. दिग्विजय सिंह ने कहा कि, ''सरकार ने रिटर्निंग अधिकारी को 2 साल का एक्सटेंशन देने का लालच दिया था. इसके बाद निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सही संज्ञान नहीं लिया.''

Last Updated : June 28, 2026 at 3:18 PM IST

TAGGED:

RAM MANDIR DONATION SCAM
UJJAIN LAND PURCHASE CASE
CHIEF MINISTER MOHAN YADAV
AYODHYA MANDIR OFFERINGS THEFT
DIGVIJAY SINGH RATLAM VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.