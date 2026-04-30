BJP के वफादार व समर्पित नेताओं को तोहफा, चेतन कश्यप के करीबियों को मिले पद
रतलाम विकास प्राधिकरण को मिल गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष. मनोहर पोरवाल अध्यक्ष, गोविंद काकानी और प्रवीण सोनी बने उपाध्यक्ष.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 1:38 PM IST
रतलाम : रतलाम विकास प्राधिकरण (RDA) के अध्यक्ष पद पर आखिरकार नये अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हो ही गई. भाजपा नेता मनोहर पोरवाल को आरडीए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप गई है. गोविंद काकानी और प्रवीण सोनी प्रथम विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष होंगे. राजेंद्र सिंह गोयल, राजेंद्र मौर्य, राखी व्यास, किरण महावर और धीरज विकास को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है.
रतलाम में अब विकास कार्य तेज होने की उम्मीद
मध्य प्रदेश शासन द्वारा बुधवार देर शाम जारी की गई रतलाम विकास प्राधिकरण की सूची के बाद अब आरडीए की नियुक्ति को लेकर चल रहा लंबा इंतजार खत्म हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मिलने के बाद रतलाम विकास प्राधिकरण की धीमी रफ्तार में सुधार आ सकेगा.
नवनियुक्त आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल ,उपाध्यक्ष गोविंद काकानी एवं प्रवीण सोनी कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण और जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का प्रतिफल उन्हें मिला है.
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तीन साल से रिक्त पद भरा
साल 2010 में बने रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की सीट 2013 में अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी के बाद करीब 10 साल तक खाली रही. इसके बाद अशोक पोरवाल रतलाम विकास प्राधिकरण के दूसरे अध्यक्ष बने लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक रतलाम विकास प्राधिकरण की नियुक्तियां नहीं हो सकी थी. इसके बाद अब लंबे इंतजार के बाद रतलाम विकास प्राधिकरण को एक बार फिर नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए हैं.
रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनने के बाद मनोहर पोरवाल ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप से उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात की. मंत्री चैतन्य काश्यप ने उनका स्वागत कर नई जिम्मेदारी मिलने की बधाई और शुभकामनाएं दी. शहरवासियों ने भी इन नियुक्तिों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि रतलाम में विकास कार्यों में अब तेजी आएगी.