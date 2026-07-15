भील प्रदेश का प्रस्तावित नक्शा आया, महाराष्ट्र के ठाणे से राजस्थान का बाड़मेर, मध्य प्रदेश का शिवपुरी भी शामिल
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में उठी भील प्रदेश की मांग, भील प्रदेश के प्रस्तावित नक्शे में 5 राज्यों के आदिवासी बहुल जिले शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 6:17 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 6:39 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों में आज एक साथ भील प्रदेश बनाने की मांग फिर से उठी है. इन जिलों के सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर आदिवासी संगठनों और भारतीय आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले रैली निकाल कर प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है. पृथक भील प्रदेश की मांग के साथ ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने भील प्रदेश का प्रस्तावित नक्शा भी जारी किया है. इस प्रस्तावित नक्शे में एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली के जिलों को भी शामिल किया गया है. यही नहीं राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में प्रमुख बांध परियोजनाओं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और बांसवाड़ा में गोल्ड माइनिंग को लेकर भी भी मांग रखी गई है.
भील प्रदेश के प्रस्तावित नक्शे में महाराष्ट्र के ठाणे से राजस्थान का बाड़मेर, मध्य प्रदेश का शिवपुरी भी शामिल
15 जुलाई को विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर के अंतर्गत दिए गए ज्ञापन में राष्ट्रपति से अनुच्छेद तीन के अंतर्गत पृथक भील प्रदेश की मांग की गई है. जिसमें राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र सहित केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के आदिवासी बहुल जिलों को शामिल किए जाने मांग की गई है. यही नहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, प्रमुख बांध एवं जल परियोजनाओं को भील प्रदेश में शामिल करने और इन प्रोजेक्ट में जिन आदिवासी परिवारों की जमीन गई है उन्हें शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग भी की गई है.
नर्मदा, ताप्ती, चंबल और माही के जल का भील प्रदेश के लिए हो प्रयोग
ज्ञापन में नर्मदा, ताप्ती, चंबल और माही के जल को भील प्रदेश के हित में प्रयोग किए जाने की मांग भी उठाई गई है. बांसवाड़ा में मिली सोने की खदानों में तत्काल खनन बंद करने की मांग भी राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में की गई है. प्रदेश संयोजक दिनेश माल ने बताया कि पृथक भील प्रदेश की उनकी पुरानी मांग है. जिसे संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आदिवासी हितों की रक्षा, वनों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अलग भील प्रदेश की मांग की जा रही है.
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ज्ञापन देने पहुंचे आदिवासी संगठन के नेता दिनेश माल ने बताया कि "भील प्रदेश का नक्शा पूर्ण रूप से आदिवासी संस्कृति और बोली के अनुसार बनाया गया है. इसमें पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत एवं प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है जिन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है.
गौरतलब है कि पृथक भील प्रदेश की मांग पहले भी उठाई जाती रही है. बीते दिनों भारतीय आदिवासी पार्टी के जीते हुए जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा और लोकसभा में भी भील प्रदेश की मांग को उठाया था. वहीं, आज 15 जुलाई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सभी जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है.