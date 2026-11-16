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बर्निंग ट्रेन बनने से बची दिल्ली-मुंबई रूट की स्पेशल ट्रेन, धुआं उठते देख यात्रियों में मचा हड़कंप

दिल्ली-मुंबई रूट की स्पेशल ट्रेन में उठा धुआं ( ETV Bharat )

रतलाम: दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम मंडल के रूनखेड़ा स्टेशन के पास सोमवार को हापा नाहरलागुन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई. रूनखेड़ा स्टेशन के पास ट्रेन के कोच के व्हील में से चिंगारी और धुआं उठने लगा. ट्रेन में बैठे यात्रियों ने धुआं निकलते देखा तो हड़कंप मच गया. ट्रेन के गार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका. जिसके बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई. ट्रेन रुकते ही प्रभावित कोच के यात्री सामान सहित नीचे उतर आए. यात्रियों ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ट्रेन के व्हील में से निकल रहे धुएं और आग पर काबू पा लिया.