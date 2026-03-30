दिल्ली मुंबई रेलवे एक्सप्रेस ट्रैक पर गजब का रक्षा कवच इंस्टॉल, बेधड़क पटरियों पर स्पीड भरेगी ट्रेन
रतलाम में दिल्ली मुंबई सेमी हाई स्पीड रेलमार्ग हुआ हाईटेक सुरक्षा से लैस. मिला सुरक्षा कवच, बड़ौदा से नागदा ट्रैक पर हरी झंडी के साथ ट्रेनें भरने लगी फर्राटा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 6:45 PM IST
रतलाम: दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर बड़ौदा से नागदा के 250 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को कवच की सुरक्षा मिल चुकी है. सोमवार को रतलाम डीआरएम अश्विनी कुमार ने इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके बाद अब इस ट्रैक पर सभी ट्रेनों को कवच की सुरक्षा मिल सकेगी. ट्रेनों की टक्कर को रोकने और सुरक्षा की दृष्टि से यह रतलाम रेल मंडल के लिए बड़ी उपलब्धि है. रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्वनी कुमार ने बताया कि "बड़ौदा से नागदा तक के रेल मार्ग पर कवच सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है. इससे खराब मौसम में भी ट्रेनों के सुरक्षित यातायात में मदद मिलेगी."
हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है कवच
रतलाम रेल मंडल में 70 किलोमीटर के ट्रैक पर कवच का काम अंतिम दौर में चल रहा है. जिसे 3 महीने की समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा. कवच सिस्टम ट्रेनों के बीच टक्कर होने को रोकने की स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है. यदि दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आ जाए या पीछे से टकराने का खतरा हो, तो यह सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है और ट्रेन को टक्कर होने से पहले रोक देता है. कवच प्रणाली हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है. इसे आरडीएसओ द्वारा विकसित किया गया है.
एक तरह की डिवाइस है कवच, रोकता है ट्रेनों में टक्कर
कवच एक तरह की डिवाइस है, जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के ट्रैक पर भी लगाई जाती है. जिससे दो ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आमने-सामने या आगे पीछे से करीब आने पर सिग्नल, इंडिकेटर और अलार्म के जरिए ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना मिल जाती है. यदि लोको पायलट ट्रेन के ब्रेक लगाने में असमर्थ होता है, तो संभावित टक्कर को रोकने के लिए यह सिस्टम स्वतः ही ब्रेक लगा देता है. इसे एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों की टक्कर होने से बचाने, खराब मौसम में भी लोको पायलट को ट्रेन परिचालन में मदद करने व ट्रेनों की गति को 200 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किया गया है.
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बहरहाल, रतलाम रेल मंडल में कवच एवं ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है. इन दोनों नई तकनीक का लाभ इस रेल मार्ग पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मिलेगा.