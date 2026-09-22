ETV Bharat / state

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आसमान से बरस रहे पत्थर, पत्थरों का सोर्स ढूंढने जुटे ड्रोन

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गजब घटना, दिन और रात में आसमान से बरस रहे पत्थर, राहगीरों को परेशानी, तलाश में जुटे ड्रोन. दिव्यराज सिंह राठौर रिपोर्ट.

DELHI MUMBAI EXPRESS STONE FALLING
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आसमान से बरस रहे पत्थर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है. साथ ही एक्सप्रेसवे की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर झाबुआ के थांदला तक के 80 किलोमीटर के हिस्से में एक्सप्रेसवे शुरू होने से लेकर अब तक दर्जनों पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी है. स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा लूट के इरादे से की जा रही पत्थरबाजी की वजह से इस रूट पर रात का सफर अब सुरक्षित नहीं रह गया है.

रतलाम और झाबुआ जिले की पुलिस व आधुनिक ड्रोन भी पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहे हैं. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थर बाजी करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

मुंबई एक्सप्रेसवे पर आसमान से बरस रहे पत्थर (ETV Bharat)

क्यों हो रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में पत्थरों की बारिश

दरअसल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे बनने के पूर्व भी रतलाम और झाबुआ रोड पर पत्थर फेंकने और चोरी लूट जैसी घटनाएं होती थी. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनने के दौरान आदिवासी अंचल में जमीन अधिग्रहण, खेतों के रास्ते बंद होने और बारिश में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ खेतों में जल भराव जैसी स्थानीय समस्याओं को लेकर यहां के लोगों में नाराजगी है. 2021-22 में जब मध्य प्रदेश के हिस्से में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोला गया तो सीमित संख्या में ही एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही रहती थी. इसी दौरान रात के समय वाहनों पर पत्थर फेंकने की कुछ घटनाएं सामने आने लगी.

RATLAM EXPRESSWAY STONE FALLING
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बरस रहे पत्थर (ETV Bharat)

इसके बाद रतलाम पुलिस और टोल कंपनी की हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार निगरानी की जाने लगी, लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं घटने की बजाय बढ़ने लगी. झाबुआ के थांदला और रतलाम के रावटी, शिवगड़ व दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में पत्थरबाजी की कई घटनाएं दर्ज की गई. इस दौरान रतलाम पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद शिविर आयोजित करने के साथ ही स्थानीय लोगों की एक्सप्रेसवे से संबंधित समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास भी किया गया. वहीं 2025 में नाइट विजन ड्रोन द्वारा पेट्रोलिंग करने की भी शुरुआत की गई, लेकिन कुछ महीने के अंतराल के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं फिर से शुरू हो गई.

अति आधुनिक ड्रोन से पेट्रोलिंग का पुलिस का दवा

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस अति संवेदनशील रूट पर निगरानी के लिए एनएचएआई की मदद से रतलाम पुलिस और झाबुआ पुलिस को दो-दो अति आधुनिक नाइट विजन कैमरा से लैस ड्रोन उपलब्ध करवाए गए. पुलिस अधिकारियों ने पत्थरबाजी रोकने का दावा किया था, लेकिन फरवरी 2025 के बाद ड्रोन द्वारा निगरानी एवं उनकी मदद से किसी पत्थरबाज को पकड़े जाने में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी. लाखों रुपए के ड्रोन उड़ने का दवा जरूर पुलिस का था, लेकिन एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
राहगीरों के कार के कांच टूटे (ETV Bharat)

दिन के समय पत्थरबाजी करते युवकों का वीडियो हुआ सर्कुलेट

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम और थांदला के बीच एक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर फेंकते कुछ युवाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. ये युवक दिन के समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर से गुजर रहे वाहनों पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए कार सवार यात्रियों ने यह वीडियो बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

बहरहाल, अब रतलाम और झाबुआ पुलिस संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करने और दोनों जिलों की सीमा पर एक चौकी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं. रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "पुलिस अधीक्षक और झाबुआ के पुलिस अधीक्षक के मध्य पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर विस्तृत मीटिंग हुई है. दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठक में हथियारबंद जवानों द्वारा रात में गश्त करने और हाईटेक ड्रोन से निगरानी करने पर भी सहमति बनी है."

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
RATLAM EXPRESSWAY STONE FALLING
RATLAM STONE FALLING FROM SKY
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY DRONE
DELHI MUMBAI EXPRESS STONE FALLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.