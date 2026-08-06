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चमचमाते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लोगों की नजर, जान जोखम में डाल बीच सड़क बना रहे रील्स

दरअसल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शिवगढ़ रोड ब्रिज के ऊपर से बनाया हुआ एक मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसके बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यह वीडियो करीब एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है. जहां रविवार को मौज मस्ती के लिए निकले युवाओं ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ही पिकनिक स्पॉट समझकर रील बनाना शुरू कर दिया.

रतलाम: यदि आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे हैं और निर्धारित 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि रास्ते में आपको रील बनाते और फोटोशूट करते लोग सड़क पर मिल सकते हैं. जी हां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लोग आसानी से पहुंच कर सेल्फी और फोटो सेशन करवा रहे हैं. रतलाम से गुजर रहे एक्सप्रेस-वे पर शिवगढ़ के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें कुछ लोग बीच सड़क फोटो और वीडियो खिंचवा रहे हैं. इस दौरान तेज रफ्तार में गुजरते वाहनों की भी इन लोगों को परवाह नहीं है.

एक्सप्रेस वे पर सेल्फी ले रहे इन लोगों को पास से 120 की रफ्तार से गुजर रहे वाहनों का भी खौफ नहीं है. करीब एक महीने पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काफिले के सामने भी इसी तरह कुछ स्थानीय ग्रामीण आ गए थे. जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते-होते टल गया था.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा कितनी सुरक्षित

मध्य प्रदेश के थांदला से लेकर रतलाम के धामनोद तक करीब 110 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के हिस्से पर बीते डेढ़ साल में कई हादसे और दर्जनभर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी है. वहीं, एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर दो पहिया वाहनों और पशुओं की अवैध एंट्री की वजह से भी हादसे की संभावनाएं बन रही है. वहीं अब लोग मौज मस्ती और सैर सपाटे के लिए भी एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से एंट्री कर रहे हैं.

जान जोखम में डाल बीच सड़क बना रहे रील्स (ETV Bharat)

मामला संज्ञान में आने के बाद एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सभी संबंधित थाना क्षेत्र की टीम पेट्रोलिंग करती है. किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी. वहीं, टोल कंपनी और एनएचएआई के अधिकारियों को भी एक्सप्रेसवे पर लोगों के अनधिकृत प्रवेश रोकने और अवैध गतिविधियों की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिए हैं." बहरहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सेल्फी और रील बनाने वालों पर टोल कंपनी की कोई निगरानी नहीं है और ऐसे में सेल्फी के चक्कर में यह लोग हादसों को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश के थांदला से लेकर दिल्ली तक यातायात बीते दो वर्षों से चालू है.