दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सरसराते पहुंचाएगा वडोदरा, मध्य प्रदेश के यात्रियों का बचेगा ढेरो समय

मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए वडोदरा और दिल्ली का सफर होगा बेहद आसान, मई तक शुरू हो वडोदरा से दिल्ली तक की लाइन.

RATLAM DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सरसराते पहुंचाएगा वडोदरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
रतलाम: केंद्र सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर नई अपडेट आ गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी अपडेट दी है. जिसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश से दिल्ली और गुजरात के वडोदरा की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों को मई महीने से मिलने लगेगा.

जानकारी के अनुसार वडोदरा से दिल्ली तक के काम को 100 दिनों में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद मई के महीने में इस एक्सप्रेसवे पर वडोदरा से दिल्ली तक नॉनस्टॉप जाया जा सकेगा. वर्तमान में मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 244 किलोमीटर लंबे दिल्ली एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह चालू है, लेकिन झाबुआ जिले के थांदला से आगे अभी एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है. वहीं, दिल्ली की तरफ कोटा के पास बन रही टनल के काम की वजह से इंटरचेंज रोड का इस्तेमाल वाहन चालकों को करना पड़ रहा है.

रतलाम से दिल्ली दूर नहीं

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लगभग बीचो-बीच स्थित एमपी के रतलाम जिले में इस एक्सप्रेस-वे पर सबसे अधिक एंट्री एग्जिट बने हैं. जिसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश से दिल्ली और मुंबई की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली-वडोदरा खंड मई 2026 तक पूरा हो जाएगा. इसके बाद वडोदरा से दिल्ली तक का सफर एक्सप्रेसवे पर नॉनस्टॉप किया जा सकेगा.

RATLAM DELHI MUMBAI EXPRESSWAY NHAI
रतलाम से दिल्ली दूर नहीं (ETV Bharat)

मई महीने में इस रुट के शुरू हो जाने के बाद रतलाम से दिल्ली की 650 किमी की यात्रा 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी. वहीं, रतलाम से वडोदरा की लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा ढाई से 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी. रतलाम से वडोदरा की दूरी और यात्रा समय काम हो जाने से सबसे ज्यादा लाभ चिकित्सा सेवा के लिए वडोदरा गुजरात जाने वाले यात्रियों को होगा. एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप पाटीदार ने बताया कि "वर्तमान में थांदला से चेचट तक का हिस्सा पूर्ण रूप से तैयार है.

मुंबई के लिए थोड़ा और इंतजार

मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 244 किलोमीटर का हिस्सा फुल ऑपरेटिंग मोड में है. केंद्रीय मंत्री द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार अभी मध्य प्रदेश से मुंबई की नॉनस्टॉप यात्रा करने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा. निर्माण कार्य में आ रही कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा बनने में समय लग रहा है."

बहरहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लोकसभा में बताई गई नई समय सीमा के अनुसार 1 मई से मध्य प्रदेश के यात्रियों को गुजरात के वडोदरा तक और दिल्ली की तरफ नॉनस्टॉप यात्रा करने का लाभ मिलने लगेगा.

