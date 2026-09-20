ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थरों की बरसात, कारों के कांच टूटे, ड्रोन निगरानी के दावे हवा हवाई

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजों का कहर, देर रात कारों पर पथराव, यात्रियों को आई चोटें, बढ़ी घटना टली. रिपोर्ट- दिव्यराज सिंह राठौड़.

RATLAM MISCREANTS PELTED STONES
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थरों की बरसात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रात में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने झाबुआ एवं रतलाम जिले की सीमा पर आधा दर्जन वाहनों पर पथराव कर दिया. इससे घटना में 3 कारों के कांच टूट गए और 2 यात्रियों को चोट भी आई है. घटना रात करीब 10:30 बजे की है. गुजरात एवं झाबुआ की तरफ से आ रहे वाहनों पर अचानक पत्थर आने शुरू हो गए.

इसके बाद रतलाम के धामनोद स्थित टोल नाके पर पहुंच कर सभी कर चालकों ने घटना की जानकारी दी है. सूचना मिलने पर रतलाम के रावटी शिवगढ़ और दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की पुलिस एवं अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. यात्रियों से घटना के बारे में जानकारी ली है. वहीं घायल हुए यात्रियों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया है.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजों का कहर (ETV Bharat)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी

मध्य प्रदेश से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के करीब 30 किलोमीटर के हिस्से में पत्थरबाजी की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है. हाईवे पेट्रोलिंग टीम और पुलिस के द्वारा की जा रही गश्त के बावजूद पत्थरबाजी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं. ऐसे में रतलाम और झाबुआ के बीच का एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा रात के सफर के लिए सुरक्षित नहीं है. बीती रात हुई पथराव की घटना में भाजपा जिला अध्यक्ष के वाहन सहित शहर के एक व्यापारी परिवार की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
आधा दर्जन गाडियों पर पथराव, यात्रियों को आई चोटें (ETV Bharat)

हो सकती थी लूट जैसी घटना

व्यवसायी संस्कार कोठारी ने बताया कि, ''थांदला से निकलने के बाद रतलाम सीमा के पास अचानक से गाड़ियों पर पत्थर आना शुरू हो गए. एक पत्थर उनके गाड़ी के सामने वाले कांच पर लगा. ड्राइवर ने गाड़ी का संतुलन बनाए रखा और धामनोद टोल नाके पर पहुंचकर घटना की शिकायत की. गनीमत रही की किसी ने भी वाहन वहां नहीं रोके अन्यथा लूट जैसी बड़ी घटना भी हो सकती थी.''

मौके पर पहुंचे एएसपी राकेश पंद्रो ने बताया कि, ''गुजरात व झाबुआ की तरफ से शनिवार रात कई वाहन रतलाम की तरफ आ रहे थे. इन वाहनों पर पत्थरबाजी किए जाने की घटना हुई है. इस मामले में पुलिस द्वारा एक्सप्रेस वे की सर्चिंग की गई है. वहीं, झाबुआ पुलिस से भी घटना के बारे में संपर्क कर जानकारी ली गई है.''

PELTED STONES CARS DAMAGED
कारों के कांच टूटे (ETV Bharat)

काम नहीं आ रही ड्रोन से निगरानी

गौरतलब है कि, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थर बाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जिस पर झाबुआ और रतलाम पुलिस के द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास भी नाकाम साबित हो रहे हैं. पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा रात्रि गश्त और ड्रोन से निगरानी भी शुरू की गई थी. लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं.

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
PASSENGERS INJURED RATLAM
PELTED STONES CARS DAMAGED
DELHI MUMBAI ROAD VEHICLE ATTACK
RATLAM MISCREANTS PELTED STONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.