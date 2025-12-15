ETV Bharat / state

रतलाम निवेश क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का विरोध, ग्रामीण बोले-विस्थापन के नाम पर जंगल में छोड़ा

विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विस्थापन के नाम पर 13 किलोमीटर दूर लखनगढ़ गांव में जंगल में जगह दी गई है. जहां तिरपाल लगाकर हमें रहने को कहा जा रहा है. 1450 हेक्टेयर के निवेश क्षेत्र में जल्दी ही कुछ उद्योग शुरू होने वाले हैं. जिसकी तैयारी में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है और निवेश क्षेत्र में बाधा बन रहे मकानों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास आकार ले रहे मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर निवेश क्षेत्र का विरोध शुरू हो गया है. बिबड़ौद गांव में निवेश क्षेत्र की 13 हेक्टेयर जमीन पर बने मकान और ईंट भट्टों को हटाने के लिए प्रशासन का अमला सोमवार सुबह निवेश क्षेत्र पहुंचा था. यहां स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध कर सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया.

रतलाम में बनने जा रहे निवेश क्षेत्र को लेकर पलसोड़ी, बिबड़ोद और रायपुरिया सहित आधा दर्जन गांव अपनी जमीन जाने के डर से शुरुआत से ही निवेश क्षेत्र के विरोध में उतरे थे. लेकिन धीरे-धीरे निवेश क्षेत्र का कार्य आगे बढ़ा और अब यह आकार भी लेने लगा है. वर्तमान में करीब 13 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण और ईंट के भट्टे लगे हुए हैं. जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने पूर्व में नोटिस जारी किए थे. ग्रामीणों द्वारा इन जगहों से नहीं हटने पर प्रशासन बड़े पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा.

'विस्थापन के नाम पर मजाक कर रहा प्रशासन'

स्थानीय ग्रामीण ईश्वर प्रजापत का कहना है कि "विस्थापन के नाम पर प्रशासन मजाक कर रहा है. हमें विस्थापन के नाम पर ऐसी जगह भेजा जा रहा है, जहां दूर तक सड़क नहीं है और जंगल में तिरपाल लगाकर रहने को कहा जा रहा है. छोटे बच्चों को लेकर जंगल में कैसे रहेंगे. प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जबरदस्ती हटाया जाएगा तो निवेश क्षेत्र में उद्योगों को चलने नहीं देंगे."

सरपंच छोटू डामर ने बताया कि "प्रशासन इस मामले में मनमानी कर रहा है. विस्थापन की ठीक से व्यवस्था किए बिना ही लोगों को यहां से हटाया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं."

मौके पर पहुंची रतलाम शहर एसडीएम आरती हरित ने बताया कि "विस्थापन के लिए ग्रामीणों को लखनगढ़ क्षेत्र में प्लॉट आवंटित किए गए हैं और उनके रहने के लिए अस्थाई आवास और टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है."

1450 हेक्टेयर के निवेश क्षेत्र में शुरू होने वाले हैं उद्योग

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास बन रहे निवेश क्षेत्र में फुजियामा सोलर पावर सहित आधा दर्जन कंपनियां जमीन आवंटित होने के बाद अपने प्लांट लगा रही हैं. अगले वर्ष की शुरुआत में ही यहां कुछ प्लांट में प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा. यहां निवेश करने और प्लांट लगाने वाली कंपनियों मे सोलर पावर और टेक्सटाइल कंपनियां शामिल हैं.