दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, रतलाम में खाई में गिरी कार, 5 की मौत

रतलाम: में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस- वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. शुक्रवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीमपुरा गांव में माही नदी ब्रिज के पास एक्सयूवी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें कर में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. रावटी थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने मृतकों के शव कार से निकाल कर रतलाम मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं. मरने वाले सभी लोग मुंबई और अहमदाबाद के बताए जा रहे हैं. यह सभी दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में बड़ा हादसा हो गया.

तेज रफ्तार में रेलिंग से टकराई, हवा में उड़ गई कार

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर यह हादसा रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा में सुबह 7:30 बजे हुआ. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें कार सड़क से उतरने के बाद हवा में उड़ गई और खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि, गाड़ी में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई. काले रंग की एक्सयूवी MH03 EL1388 रजिस्ट्रेशन वाली कार में अहमदाबाद और मुंबई निवासी 5 लोग सवार थे. जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे.