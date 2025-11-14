दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, रतलाम में खाई में गिरी कार, 5 की मौत
रतलाम में शुक्रवार सुबह हुआ बड़ा सड़क हादसा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 5 की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 2:41 PM IST
रतलाम: में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस- वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. शुक्रवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीमपुरा गांव में माही नदी ब्रिज के पास एक्सयूवी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें कर में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. रावटी थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने मृतकों के शव कार से निकाल कर रतलाम मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं. मरने वाले सभी लोग मुंबई और अहमदाबाद के बताए जा रहे हैं. यह सभी दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में बड़ा हादसा हो गया.
तेज रफ्तार में रेलिंग से टकराई, हवा में उड़ गई कार
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर यह हादसा रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा में सुबह 7:30 बजे हुआ. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें कार सड़क से उतरने के बाद हवा में उड़ गई और खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि, गाड़ी में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई. काले रंग की एक्सयूवी MH03 EL1388 रजिस्ट्रेशन वाली कार में अहमदाबाद और मुंबई निवासी 5 लोग सवार थे. जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे.
रावटी थाना प्रभारी सुरेंद्र गडरिया ने बताया कि "प्रथम दृष्टि मामला तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने और ड्राइवर की नींद लग जाने का लग रहा है. हादसे में सभी मृतक के शव रतलाम मेडिकल कॉलेज में भिजवाए गए हैं. जहां उनके परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा."
- बाइक सवार 3 लॉ स्टूडेंट्स को फोर व्हीलर ने रौंदा, 2 की मौत, देखिए हादसे का वीडियो
- रीवा-प्रयागराज हाईवे पर यमराज बनी स्कॉर्पियो, कई लोगों को रौंदा, 4 ने मौके पर ही दम तोड़ा
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार ले रही जान
मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर करीब 250 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे ऑपरेटिंग मोड में है. यहां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा होने के बावजूद मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते वाहन चालक 120 से अधिक की रफ्तार से वहां चला रहे हैं. जिसकी वजह से पिछले 6 महीनो में तीन बड़े हादसे सामने आए हैं. जिसमें 10 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी है.