दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक फूटा डीजल का झरना, ग्रामीणों में मची भरने की होड़
रतलाम के भीमपुरा में एक्सप्रेस-वे पर डीजल से भरा टैंकर पलट गया. डीजल सड़कों पर बहते देख गांवों से लोग उमड़े.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:38 PM IST
रतलाम : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित भीमपुरा के ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी मिली कि सड़क पर डीजल बह रहा है तो वे अपने घरों में रखे बर्तन लेकर दौड़े. हालांकि पुलिस समझाती रही कि ये काम खतरे से खाली नहीं है. लेकिन लोगों में ज्यादा से ज्यादा डीजल अपने बर्तनों में भरने की जल्दी थी. जहां टैंकर पलटा था, वहां से काफी दूर तक सड़क पर डीजल बहते-बहते पहुंच गया. पुलिस ने भी सोचा कि सड़क पर बहकर डीजल वैसे भी बर्बाद हो रहा है. इसलिए ग्रामीणों को भर लेने दो.
बहता डीजल भरने दौड़े ग्रामीण
घटना बुधवार दोपहर की है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रतलाम के भीमपुरा के समीप डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. टैंकर पलटने से उसमें भरा डीजल सड़क पर बहने लगा. डीजल भरने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण बर्तन लेकर पहुंच गए. जैसे-जैसे लोगों को सूचना मिलती गई, मौके पर ग्रामीणों का संख्या बढ़ने लगी. बायोडीजल से भरा यह टैंकर गुजरात से रतलाम की तरफ आ रहा था. तभी रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव के समीप पलट गया.
टैंकर चालक को अस्पताल में कराया भर्ती
इस हादसे में टैंकर चालक घायल हुआ है, जिसे रावटी थाना पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है. गनीमत रही कि डीजल का रिसाव होने के बाद आग नहीं लगी, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था. सड़क पर डीजल बहने की जानकारी मिलते ही घरों से केन और ड्रम लेकर पहुंच गए. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसमें देखा जा सकता है कि अपनी जान जोखिम डालकर लोग डीजल भर रहे हैं.
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गुजरात से दिल्ली जा रहा था टैंकर
जिन ग्रामीणों को लेट सूचना मिली, वे भी मौके पर बर्तन लेकर पहुंचे लेकिन निराश हो गए, क्योंकि सारा डीजल बह चुका था. सड़क पर डीजल समेट रहे लोगों को रावटी थाना पुलिस ने हिदायत दी और घायल ड्राइवर को रतलाम मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए पहुंचाया. डीजल टैंकर ड्राइवर का नाम हनुमान प्रसाद है. उसने बताया कि गुजरात से दिल्ली के लिए वह बायोडीजल का टैंकर लेकर निकला था. रावटी थाने के हेमंत जाट ने बताया "टैंकर को क्रेन की मदद से सीधा करवाया गया और एक्सप्रेस-वे पर यातायात पुनः शुरू कर दिया गया है."