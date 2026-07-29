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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक फूटा डीजल का झरना, ग्रामीणों में मची भरने की होड़

रतलाम में एक्सप्रेस-वे पर पलटे टैंकर से बहा डीजल ( ETV BHARAT )