दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ ब्रिज से नीचे गिरी लग्जरी कार, एक की मौत, 3 गंभीर घायल
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम के पास कार दुर्घनाग्रस्त. 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:12 PM IST
रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर जावरा क्षेत्र के पास मंगलवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई. एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए कार ब्रिज से नीचे करीब 30 फीट नीचे गिर गई. कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए. सभी लोग मुंबई के रहने वाले हैं.
सुबह हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा. हादसे का शिकार हुए लोगों का रेस्क्यू कर घायलों को रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. जिसमें मुंबई निवासी व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसके परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ब्रिज से नीचे गिरी कार
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा मंगलवार सुबह हुआ. शिवगढ़ थाना क्षेत्र के वालारुंडी के समीप महाराष्ट्र पासिंग होंडा सिटी कार क्रमांक MH 34 AT 8414 अचानक अनियंत्रित हो गई. कार सड़क किनारे लगी रेलिंग और क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए सीधे खाई में जा गिरी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कार रेलिंग तोड़ते हुए ब्रिज से नीचे गिर गई.
हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल
रतलाम एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी. टोल कंपनी और शिवगढ़ थाना पुलिस द्वारा घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे में मुंबई निवासी साबिर अली की मृत्यु हो गई जबकि उनकी पत्नी और 2 बेटे घायल हो गए. जिनका उपचार रतलाम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. यह परिवार कार से मुंबई से कानपुर के लिए निकला था. संभवतः ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है. हालांकि घायलों के बयान के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा."
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1 नवंबर से अब तक 4 कार हादसे
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम के आसपास 1 नवंबर से अब तक 4 कार हादसे सामने आए हैं. सभी 4 मामलों में एक्सप्रेसवे से गुजर रही कारें अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे की रेलिंग तोड़ते हुए 8 लेन से नीचे गिर गईं. इन सभी अलग-अलग हादसों अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है. शिवगढ़ थाना पुलिस हादसों की जांच में जुटी हुई है.