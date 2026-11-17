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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ ब्रिज से नीचे गिरी लग्जरी कार, एक की मौत, 3 गंभीर घायल

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ ब्रिज से नीचे गिरी लग्जरी कार ( ETV Bharat )

रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर जावरा क्षेत्र के पास मंगलवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई. एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए कार ब्रिज से नीचे करीब 30 फीट नीचे गिर गई. कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए. सभी लोग मुंबई के रहने वाले हैं.

सुबह हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा. हादसे का शिकार हुए लोगों का रेस्क्यू कर घायलों को रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है. जिसमें मुंबई निवासी व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसके परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं.