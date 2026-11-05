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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जीएसटी अधिकारी की कार दुर्घटनाग्रस्त, मिले 54 लाख नगद और आभूषण

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई जीएसटी अधिकारी की कार ( ETV Bharat )

रतलाम: रतलाम के जावरा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को फिर एक कर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गई. इस कार में सवार जीएसटी विभाग के अधिकारी उनकी पत्नी और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जावरा स्थित शासकीय अस्पताल पहुंचाया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को कार में से बड़ी मात्रा में कैश और आभूषण भी बरामद हुए हैं.

जीएसटी विभाग के अधिकारी सहित 4 घायल