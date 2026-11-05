दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जीएसटी अधिकारी की कार दुर्घटनाग्रस्त, मिले 54 लाख नगद और आभूषण
रतलाम में के जावरा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा, जीएसटी अधिकारी की कार एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी, 4 लोग घायल. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:39 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 10:48 PM IST
रतलाम: रतलाम के जावरा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को फिर एक कर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गई. इस कार में सवार जीएसटी विभाग के अधिकारी उनकी पत्नी और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जावरा स्थित शासकीय अस्पताल पहुंचाया है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को कार में से बड़ी मात्रा में कैश और आभूषण भी बरामद हुए हैं.
जीएसटी विभाग के अधिकारी सहित 4 घायल
जीएसटी विभाग के अधिकारी प्रवीण पूंजीलाल गुजरात के वापी में पदस्थ हैं और दीपावली पर अपने घर गंगानगर जा रहे थे. तभी एक्सप्रेस वे पर निमन नागदी के पास उनकी कर अचानक असंतुलित होकर पलट गई और एक्सप्रेस वे से नीचे आ गिरी. गनीमत रही कि कार में सवार जीएसटी अधिकारी उनकी पत्नी और दोनों बच्चों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी जिसकी वजह से उनकी जान बच गई. हालांकि, इस हादसे में चारों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका जावरा स्थित अस्पताल में उपचार जारी है.
दुर्घटनाग्रस्त कार में थे 54 लाख से अधिक कैश और सोने चांदी के आभूषण
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह कर हादसा आज शाम करीब 5:30 बजे हुआ है. एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि "दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे की सूचना जावरा के औद्योगिक थाना पुलिस को मिली थी. हादसे में घायल हुए परिवार को समय पर अस्पताल पहुंचाने का काम पुलिस ने प्राथमिकता से किया है. वहीं, दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में कीमती वस्तुएं और नगद राशि भी मिली है. जिन्हें पुलिस संरक्षण में लिया गया है. घायल हुए परिवार के बयान के बाद ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. कार हादसे में घायल हुए प्रवीण पूंजीलाल उनकी पत्नी संतोष और उनके दो बेटे आदित्य और अथर्व सूरत से राजस्थान के गंगानगर दीपावली की छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे. शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई है कि प्रवीण पूंजीलाल गुजरात के वापी में जीएसटी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं".
1 महीने में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 4 कार हादसे
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रतलाम से गुजर रहे करीब 45 किमी के हिस्से पर 1 महीने में चार कार हादसे सामने आए हैं. जिनमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे के नीचे खाई में या नीचे सड़क पर गिर गई. 5 दिन पूर्व ही मर्सिडीज़ में सवार परिवार भी इसी तरह हादसे का शिकार हो गया था जिसमें पति-पत्नी और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वहीं, जावरा के समीप एक ही जगह पर दो कार हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी.
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बहरहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को हुए हादसे में कार में सवार परिवार की जान बच गई. लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में बड़ी मात्रा में कैश और आभूषण भी मिले हैं, जिसे लेकर अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.