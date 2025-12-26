ETV Bharat / state

मौत जैसे छू कर निकल गई, रतलाम में ओवरलोड ट्रक पलटा, पति-पत्नी बाल-बाल बचे

रतलाम में ओवरलोडेड ट्रक पलटने का वीडियो आया सामने, पति-पत्नी समेत कुल तीन लोग बाल-बाल बचे.

RATLAM DEATH ESCAPE VIDEO
बाइक सवारों को बचाने दौड़े लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read
रतलाम : गीता मंदिर रोड के नो एंट्री क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गुरुवार शाम मटर की बोरियों से भरा एक ओवरलोडेड ट्रक अचानक पलट गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार पति-पत्नी व एक शख्स बाल-बाल बच गए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक अचानक पलटता है और उसमें लदीं बोरियां सड़क की दूसरी ओर गिरती हैं. इसी दौरान कुल तीन लोग बोरियों से टकराते हैं.

बाल-बाल बचे पति-पत्नी

इस हादसे में पति-पत्नी समेत तीन बाइक सवार बाल-बाल बचे हैं. वीडियो में नजर आता है कि बाइक सवार दंपति मटर की बोरियों से टकरा कर गिरते हैं और मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बच जाते हैं. इसी दौरान आसपास के लोग दौड़कर उन्हें उठाने पहुंचते हैं. इस घटना के बाद सड़क पर जाम लग जाता है और ट्रक चालक मौके से फरार हो जाता है. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मौत जैसे छू कर निकल गई (Etv Bharat)

मटर की बोरियां बाइक सवारों पर गिरीं

यह घटना गुरुवार शाम की है, जब मटर की बोरियों से भरा हुआ ट्रक गीता मंदिर रोड से महू रोड की ओर जा रहा था. मोड़ पर तेज गति के कारण ड्राइवर ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक पलट गया. ट्रक में भरी मटर की बोरियां सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों पर जा गिरी. हादसे में एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. गनीमत यह रही कि हादसे के समय ट्रक के आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

Ratlam accident cctv video
बाल-बाल बचे पति-पत्नी (Etv Bharat)

ट्रक चालक फरार, तलाश जारी

सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस और दो बत्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्टेशन रोड थाना प्रभारी ने जितेंद्र जादौन ने बताया, '' गीता मंदिर रोड पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया था. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को सीधा कर सड़क से हटाया गया और यातायात सुचारू करवाया गया है .फिलहाल स्टेशन रोड थाना पुलिस ने ट्रक के नंबर के आधार पर ट्रक मालिक और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Ratlam near death experience
सड़क पर बिखरीं मटर की बोरियां (Etv Bharat)

हो सकता था इंदौर जैसा बड़ा हादसा

घटना के सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक हो सकता था. समाजसेवी और वरिष्ठ एडवोकेट सुनील पारिख ने बताया, '' शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री के बावजूद सब्जी मंडी और कृषि उपज मंडी के बीच ओवरलोडिंग वाहन फर्राटा भर रहे हैं. ऐसे में यदि वह वाहन व्यस्ततम रोड पर दो पहिया वाहन चालकों को अपनी चपेट में ले लेता तो इंदौर जैसा बड़ा हादसा हो जाता.''

