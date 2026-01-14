ETV Bharat / state

रतलाम में राजकीय सम्मान के साथ हुआ देहदान, भाई और बहन ने उठाया सराहनीय कदम

जानकारी के अनुसार, मृतक हितेश टटावत के बड़े भाई कपिल टटावत ने देहदान के लिए समाजसेवी गोविंद काकानी से संपर्क किया. जिसके बाद मंदसौर मेडिकल कॉलेज को उनका पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए सुपुर्द किया गया है. इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने मृतक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया.

रतलाम: देहदान के मामले में रतलाम देश और प्रदेश में अलग ही मिसाल पेश कर रहा है. यहां पिछले 3 महीने में 6 लोगों ने देहदान किए हैं. जो मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई के लिए समर्पित किए गए हैं. रतलाम शहर में बीते एक सप्ताह में बुधवार को दूसरा देहदान संपन्न कराया गया है. हितेश टटावत का 43 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के पश्चात मंगलवार को निधन हो गया था. जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने उनके पार्थिव शरीर को मंदसौर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया.

मृतक हितेश टटावत की फाइल फोटो (ETV Bharat)

भाई और बहन ने उठाया सराहनीय कदम

हितेश टटावत लंबे समय से बीमार थे और रेलवे अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था. बुधवार को जब उनका निधन हुआ तो बड़े भाई कपिल और बहन सोना ने देहदान करने का प्रस्ताव माता-पिता के सामने रखा, लेकिन माता-पिता भावनात्मक रूप से तैयार नहीं थे. इसके बाद भाई और बहन ने पिता मानकलाल एवं माता कस्तूरी टटावत को देहदान के पुनीत कार्य के लिए राजी कर लिया. इस कार्य के लिए समाजसेवी गोविंद काकानी से संपर्क किया गया. इसके बाद देहदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई है.

मंदसौर मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द की बॉडी

समाजसेवी गोविंद काकानी ने बताया कि "रतलाम जैसे छोटे शहर में देहदान और नेत्रदान के प्रति लोग जागरुक हो रहे हैं. इसी जागरूकता का नतीजा है कि पिछले तीन महीने में 6 देहदान हो चुके हैं. इस हफ्ते में ही दो देहदान संपन्न हुए हैं. रतलाम मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में मृत शरीर उपलब्ध होने पर मंदसौर स्थित सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज को आवश्यकता होने पर यह देहदान किया गया है."

मंदसौर मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द की बॉडी (ETV Bharat)

मंदसौर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. शशी गांधी ने बताया कि "रतलाम जिले से लगातार दूसरा देहदान मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध हुआ है. यह सराहनीय है और समाज में आ रही जागरूकता का प्रतीक है." बहरहाल जिले में देहदान और नेत्रदान के प्रति आई जागरूकता का लाभ रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन जिले के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा. वहीं, लगभग प्रतिदिन हो रहे नेत्रदान से भी कई लोगों की जिंदगी रोशन हो सकेगी."