ETV Bharat / state

साइकलिंग में मेडल जीतने वाली धाकड़ बेटी के पास नहीं है साइकिल, प्रशासन से नहीं मिली मदद

रतलाम में साइकिलिस्ट हेमलता धाकड़ के पास नहीं टैलेंट की कमी, लेकिन प्रैक्टिस के नहीं है साइकिल, कलेक्टर और खेल विभाग से मांगी मदद.

RATLAM HEMLATA NOT HAVE BICYCLE
साइकलिंग में मेडल जीतने वाली धाकड़ बेटी के पास नहीं है साइकिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 1:05 PM IST

|

Updated : May 24, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: अम्बोदिया की साइकिलिस्ट बेटी हेमलता धाकड़ को प्रैक्टिस के लिए साइकिल नहीं मिल रही है. सामान्य किसान परिवार से आने वाली हेमलता धाकड़ साइकिलिंग के खेल में यूनिवर्सिटी मेडल हासिल कर चुकी है, बीते 2 वर्षों से हेमलता ने बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है. वर्तमान में हेमलता साइकिलिंग की नेशनल स्पर्धा के लिए तैयारी में जुटी है, लेकिन अभ्यास के दौरान एक एक्सीडेंट में हेमलता की साइकिल टूट गई.

रोड साइकिलिंग के गेम के लिए महंगी साइकिल नहीं खरीद पाने की वजह से रतलाम की बेटी को साइकिलिंग का अभ्यास करने में परेशानी आ रही है. साइकिलिंग की खिलाड़ी हेमलता ने रतलाम जिला प्रशासन और खेल विभाग से साइकिल दिलवाने की मांग की है, लेकिन हेमलता को अब तक प्रशासन या खेल विभाग से कोई मदद हासिल नहीं हो सकी है.

साइकिलिस्ट हेमलता धाकड़ की मांग (ETV Bharat)

देशभर की यूनिवर्सिटियों की स्पर्धा में दो बार जीते पदक

रतलाम के छोटे से गांव अम्बोदिया की हेमलता धाकड़ ने साइकिलिंग में 2025 के यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर बेस्ट टाइम का रिकॉर्ड बनाया था. वहीं इस साल भी देशभर के विश्वविद्यालय की स्पर्धा में हेमलता धाकड़ ने सिल्वर मेडल हासिल किया है. हेमलता रोड साइकिलिंग की स्पर्धा में हिस्सा लेती हैं, जिसमें 30 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाती है. यह बड़ा ही महंगा खेल है. जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए मूल्य की साइकिल प्रयोग होती है.

हेमलता के किसान पिता ने साइकिलिंग के लिए साइकिल खरीद कर दी थी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान एक रोड एक्सीडेंट में साइकिल खराब हो गई. इसके बाद अब हेमलता को राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने के लिए आधुनिक साइकिल की आवश्यकता है. मध्य प्रदेश के खेल विभाग और रतलाम जिला प्रशासन से हेमलता धाकड़ ने साइकिल खरीदने में मदद करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें अब तक किसी प्रकार की मदद हासिल नहीं हो सकी है.

भोपाल कार्यालय को भेजा गया आवेदन

हेमलता ने बताया कि "उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है. रतलाम जिला प्रशासन की जनसुनवाई और खेल विभाग के कार्यालय में पहुंचकर मदद के लिए आवेदन दिया था. जिसे एक महीना हो चुका है." मैं इस मामले में जिला खेल अधिकारी रुचि शर्मा ने बताया कि "जनसुनवाई में साइकिलिंग की खिलाड़ी हेमलता धाकड़ द्वारा आवेदन दिया गया था, जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पास भेजा गया है. इस संबंध में आवेदन को भोपाल स्थित विभाग के कार्यालय में भेजा गया है, जिस पर विभाग द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा."

बहरहाल, हेमलता धाकड़ वर्तमान में बीकानेर में रहकर अपने साथी खिलाड़ियों की साइकिल से अभ्यास में जुटी हुई है. वहीं मध्य प्रदेश के खेल विभाग और सरकार से हेमलता को उम्मीद है कि उन्हें इस खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार से मदद जरूर मिलेगी.

Last Updated : May 24, 2026 at 1:30 PM IST

TAGGED:

RATLAM CYCLIST HEMLATA DHAKAD
HEMLATA SOUGHT HELP FROM MP GOVT
RATLAM CYCLING UNIVERSITY PLAYERS
RATLAM HEMLATA WIN MEDAL IN CYCLING
RATLAM HEMLATA NOT HAVE BICYCLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.