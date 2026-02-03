ETV Bharat / state

टी-20 वर्ल्ड कप से पहले रतलाम को मिली खुशखबरी, आशुतोष शर्मा बने इंडिया-ए टीम का हिस्सा

रतलाम के क्रिकेटर आशुतोष शर्मा लगातार दूसरी बार इंडिया ए टीम में चयनित हुए हैं. इससे पहले वह राइजिंग स्टार एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. 2 फरवरी को मुंबई के डीवाय पाटील स्टेडियम में अमेरिका के साथ खेले गए मैच में इंडिया ए टीम ने 38 रनों से जीत दर्ज की है. इंडिया ए टीम का अगला मुकाबला 6 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेला जाएगा.

रतलाम: आईपीएल में पंजाब किंग्स और अब दिल्ली कैपिटल्स से खेलकर धूम मचाने वाले रतलाम के क्रिकेटर आशुतोष शर्मा अब टी20 वर्ल्ड कप के वार्मअप मैच में भी इंडिया ए की तरफ से खेलते नजर आ रहे हैं. भारत में हो रहे टी-20 वर्ल्ड कप से पहले वार्मअप मैच खेले जा रहे हैं, जिसके लिए इंडिया ए टीम का ऐलान किया गया है. जिसमें आयुष बदोनी की कप्तानी में 14 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है.

भारत में आज से ठीक 3 दिन बाद टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले सभी टीमों को 2-2 वार्मअप मुकाबले खेलना है. वार्मअप मैच खेलने के लिए भारतीय टीम के अलावा इंडिया-ए का भी ऐलान किया गया है. इंडिया-ए टीम अमेरिका और नामीबिया के साथ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वार्मअप मुकाबले खेलेगी.

इंडिया-ए टीम

आयुष बदोनी की कप्तानी में इंडिया-ए टीम का चयन किया गया है, जिसमें तिलक वर्मा, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीसन, रियान पराग, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, नमन धीर, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल, गुरजापनीत सिंह, विप्रज निगम और मयंक यादव को शामिल किया गया है.

बधाइयां देने वालों का लगा तांता

रतलाम और उज्जैन डिवीजन से इंडिया-ए टीम का प्रतिनिधित्व करने पर आशुतोष शर्मा को उनके गृह नगर रतलाम से बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं. क्रिकेट कोच लोकपाल सिंह सिसोदिया ने बताया, "2 फरवरी को अमेरिका के साथ हुए मैच में आशुतोष को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. रतलाम जैसे छोटे शहर से निकल कर आईपीएल और अब इंडिया-ए टीम तक सफर आशुतोष शर्मा ने तय किया है और उम्मीद है कि वह जल्दी ही भारतीय टीम का भी हिस्सा बनेंगे." आशुतोष शर्मा के भाई अनिल शर्मा ने कहा, "इंडिया-ए टीम के वार्मअप मैच को लेकर भी यहां खासा उत्साह बना हुआ है."