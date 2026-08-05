5 मैच में 13 विकेट, रतलाम के आशुतोष शर्मा का इंग्लैंड में तूफान, अंग्रेजों की उड़ाई गिल्लियां
बल्लेबाजी में ही नहीं गेंदबाजी में भी धमाल मचा रहे आईपीएल स्टार आशुतोष शर्मा, इंग्लैंड में रोशन किया मध्य प्रदेश का नाम. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 11:50 AM IST
रतलाम: आईपीएल के पिछले तीन सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले आशुतोष शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम का यह आईपीएल स्टार अब अपनी गेंदबाजी की बदौलत इंग्लिश बल्लेबाजों के विकेट चटका रहा है. जी हां आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी में नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में छाए हुए हैं.
रॉयल लंदन वन डे कप में हैम्पशायर टीम की तरफ से खेलते हुए आशुतोष शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अब तक 11 विकेट झटके हैं. जिसमें से 51 रन देकर 5 विकेट और 54 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है. तेज गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मैचों में आशुतोष शर्मा अब तक 13 विकेट ले चुके हैं.
इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में मिली जगह, गेंदबाजी में कमाल
आईपीएल में पहले पंजाब किंग्स और बाद में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए बल्लेबाजी से धूम मचाने वाले आशुतोष शर्मा का चयन इंडिया ए टीम के लिए भी हो चुका है. इसके बाद इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट खेलने वाली टीमों में भी आशुतोष शर्मा को अपनी टीम में लेने के लिए होड़ लगी हुई है. हैम्पशायर की टीम ने इंग्लैंड के घरेलू वनडे कप के लिए आशुतोष को अपनी टीम में शामिल किया था. लेकिन आशुतोष की धाकड़ बल्लेबाजी ही नहीं उनकी गेंदबाजी से इंग्लैंड में हर कोई प्रभावित है.
इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में लिए 13 विकेट
इसके पहले आशुतोष का लिस्ट ए क्रिकेट में गेंदबाजी प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. कुल पांच विकेट ही उनके द्वारा लिए गए थे लेकिन इंग्लैंड में खेले जा रहे रॉयल लंदन वनडे कप में आशुतोष ने 5 मैचों में 13 विकेट झटके हैं. आशुतोष ने एसेक्स के खिलाफ 10 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. मिडिलसेक्स के विरुद्ध भी 9 ओवर में 54 रन देकर 4 विकेट लिए है. वहीं, यॉर्कशायर के खिलाफ 9 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट और वोस्टरशायर 6 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट हासिल किए हैं.
बेन स्टोक्स की राह पर आशुतोष
इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में आशुतोष शर्मा के शानदार प्रदर्शन को लेकर उनके बड़े भाई अनिल शर्मा ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया कि, आशुतोष शुरुआत से ही ऑल राउंडर खिलाड़ी है. जून के महीने में पर खेलते हुए भी आशुतोष ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया था. इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स आशुतोष के पसंदीदा खिलाड़ी है. वह उन्हीं की तरह तेज गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाजी करता है. वर्तमान में इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी और भी मैच बचे हैं जिसमें आशुतोष के गेंदबाजी और बल्लेबाजी में और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.''
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रतलाम की गलियों से निकला आईपीएल का स्टार
आशुतोष शर्मा रतलाम के मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं. बचपन में शुरुआती ट्रेनिंग रतलाम में करने के बाद इंदौर में क्रिकेट की ट्रेनिंग ली और रतलाम जिला और उज्जैन डिविजन की टीम से खेलकर मध्य प्रदेश की रणजी टीम में भी आशुतोष ने जगह बनाई. रेलवे में जॉब लगने पर आशुतोष शर्मा को रेलवे की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलने का अवसर मिला और रणजी मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन से 2024 में पंजाब किंग्स की टीम में चयन हुआ. उसके बाद आईपीएल में खेली गई आक्रामक पारियों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. इसके बाद दो सीजन से आशुतोष दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं.
पहले आईपीएल और अब इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश और रतलाम का नाम रोशन करने वाले आशुतोष शर्मा के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर रतलाम के क्रिकेट फैंस भी प्रसन्न है. रेलवे के क्रिकेट कोच लोकपाल सिंह सिसोदिया, रतलाम जिला क्रिकेट संगठन के अध्यक्ष कीर्ति शरण सिंह, निमिष व्यास और शहर वासियों ने आशुतोष के इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.