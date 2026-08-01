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जुड़वा बच्चों को पानी में डुबोकर मारा, कोर्ट ने मां को सुनाई डबल उम्रकैद, पिता को 3 साल कैद

20 नवंबर 2024 को रतलाम के मदीना मस्जिद क्षेत्र निवासी आमिर कुरैशी के चार महीने के जुड़वा बच्चों की मौत घर के ऊपर रखी पानी की टंकी में डूबने से हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही दोनों बच्चों के शवों को कब्रिस्तान में दफना दिया था. माणक चौक थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली थी कि मदीना कॉलोनी क्षेत्र में चार माह के जुड़वा भाई-बहन की घर में ही पानी की टंकी में डूबने से संदिग्ध मौत हो गई है. मामला संदिग्ध पाए जाने पर एसडीएम के आदेश पर दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया था. जिसमें बच्चों की पानी में डूबने से मौत होना पाया गया था.

रतलाम: पति से विवाद में 4 महीने के जुड़वा बच्चों की पानी की टंकी में डुबोकर हत्या मामले में आखिरकार अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदातल ने शुक्रवार को दोनों बच्चे के हत्याकांड में उसकी मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, सबूत मिटाने के प्रयास में पिता को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है.

कलयुगी मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि बच्चों की मां मुस्कान उर्फ पम्मी कुरैशी ने ही दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया था. हत्या की वजह पति-पत्नी के बीच हुई अनबन थी. जिसमें पत्नी द्वारा गुस्से में आकर बच्चों को टंकी में डाल दिया था. जिला न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया, "न्यायालय ने आरोपी मुस्कान उर्फ मम्मी कुरैशी और उसके पति अमीर कुरैशी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुड़वा बच्चे की हत्या करने वाली मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है."

कोर्ट ने पिता को भी दी कठोर सजा

उन्होंने आगे बताया, "वहीं, मुस्कान के पति अमीर को मामले को छुपाने, पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने के मामले में दोषी पाया गया. जिसमें कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में 16 गवाह हॉस्टाइल हो गए, लेकिन कोर्ट ने मजबूत सबूत के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया है."

पति से अनबन में मासूम की हत्या

घटना संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने एसडीएम से परमिशन लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वास्तविक कारण पानी में डूबने सामने आया. पुलिस को बच्चों की मां पर हत्या का संदेह था. पुलिस द्वारा आरोपी मुस्कान कुरैशी से पूछताछ की गई तो हत्या के मामले का खुलासा हो गया.

मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि, घटना वाले दिन दोनों पति-पत्नी के बीच बस हुई थी. इससे नाराज होकर मुस्कान ने घर में अकेले का फायदा उठाया और दोनों बच्चों को पानी की टंकी में डाल दिया. जिसके बाद पति का आनन फानन में फोन कर बताया कि बच्चे मिल नहीं रहे हैं. घर पहुंच कर आमिर ने बच्चों को ढूंढा तो दोनों बच्चों की लाश पानी की टंकी में मिली थी.