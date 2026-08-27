रतलाम में लिव-इन पार्टनर के साथ मिला ठेकेदार का शव, मौत पर बना है सस्पेंस
रतलाम में संदिग्ध अवस्था में मिला शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका का शव. एक साल से लिव इन में थे दोनों. मौके से नोट बरामद. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 10:05 PM IST
रतलाम: रिंगनोद थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक निर्माणाधीन मकान के तलघर में 2 शव बरामद हुए हैं. दोनों के पास से एक लेटर और जहरीले पदार्थ की डिब्बी मिली है. मृतकों की पहचान ईश्वर लाल पांचाल और चंदाबाई के रूप में हुई है. जो बीते 1 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. लेटर में दोनों ने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया है. नोट में लिखा है कि हम इस दुनिया में साथ नहीं रह सकते.
लेटर मिला लेकिन मौत पर सस्पेंस बरकरार
घटना की जानकारी मिलते ही टीआई आनंद सिंह आजाद और चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच में जुट गई है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों शादीशुदा थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे. मृत ईश्वर लाल पांचाल ठेकेदारी का काम करता था और बीते 1 साल से वह चंदाबाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था. दोनों का शव उसी मकान से मिला है, जिसका निर्माण ईश्वर लाल द्वारा ही किया जा रहा था.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस मामले में हर एंगल पर जांच में जुटी हुई है. क्योंकि मौत की वास्तविक वजह पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय ने बताया कि "ईश्वर लाल और चंदाबाई के शव संदिग्ध स्थिति में एक निर्माणाधीन मकान के तलघर में मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच में जुटी हुई है."
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रिंगनोद थाना पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और शवों को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेज कर पोस्टमार्टम करवाया है. दोनों के परिजनों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो सकेगा.