ETV Bharat / state

रतलाम नगर निगम के बाहर पार्षदों का धरना, शहर की समस्याएं छोड़ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा क्यों

रतलाम में पार्षदों ने किया नगर निगम का बहिष्कार, नगर निगम के बाहर धरने पर बैठे, बोले जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं की चर्चा.

RATLAM COUNCILLORS PROTEST
रतलाम नगर निगम के बाहर पार्षद का धरना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: नगर निगम के साधारण सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस और निर्दलीय महिला पार्षद निगम सम्मेलन का बहिष्कार कर बैग लेकर सड़क पर बैठ गए. निगम के सड़क पर धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि, नगर निगम के सम्मेलन के एजेंडा में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा रखी गई है, जैसे यह देश की संसद चल रही हो. जबकि जनता के मुद्दे जिसमें सड़क, बिजली, सिवरेज और गंदे पानी की समस्या पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

'वन नेशन वन इलेक्शन' का प्रस्ताव पारित
नगर निगम के सम्मेलन में बहुमत के साथ 'वन नेशन वन इलेक्शन' के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया है. वहीं निगम के सम्मेलन में स्थानीय मुद्दों के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराने के विरोध में कांग्रेस पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान और निर्दलीय पार्षद उमा रामचंद्र‌ डोई ने परिषद के सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और नगर निगम के मुख्य गेट के बाहर चार घंटे तक धरना दिया.

रतलाम में पार्षदों ने किया नगर निगम का बहिष्कार (ETV Bharat)

नगर निगम का सम्मेलन 6 नवंबर से बुलाया गया था, जिसके लिए सभी पार्षदों को आमंत्रण और सम्मेलन में चर्चा का एजेंडा भेजा गया था. सम्मेलन के एजेंडा में जीएसटी टैक्स रिफॉर्मेशन, एक देश एक चुनाव, आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों पर चर्चा का एजेंडा रखा गया था. जिस पर कांग्रेस पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान ने आपत्ति लेते हुए विरोध दर्ज करवाया कि , ''पहले जनता की समस्या और उनके मुद्दों का तो समाधान कीजिए. जिसके बाद देश के मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी.'' इसके बाद निगम सम्मेलन का बहिष्कार कर सलीम मोहम्मद और निर्दलीय महिला पार्षद सड़क पर धरने पर बैठ गए.

1 NATION 1 ELECTION PASSED RATLAM
एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पारित (ETV Bharat)

चैंबर ओवरफ्लो‌, रोजाना एक्सीडेंट, इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं
सलीम मोहम्मद बागवान ने बताया कि, ''शहर के नलों में आ रहे पानी में सीवरेज की गंदगी मिल रही है. सीवरेज के सारे चैंबर ओवरफ्लो‌ हो रहे हैं, सड़के टूट गई हैं और लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं. आवारा कुत्ते रोज 20 लोगों को काट रहे हैं, लेकिन इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के स्थान पर वन नेशन वन इलेक्शन, जीएसटी रिफॉर्मेशन, आत्म निर्भर भारत पर चर्चा कर रहे हैं.''

धरने पर बैठे पार्षदों ने आरोप लगाया कि, यह सम्मेलन नियमों के विरुद्ध है और जनता के पैसों की बर्बादी है. यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वह कोर्ट जाएंगे. राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को एजेंडा में रखकर बुलवाए गए रतलाम नगर निगम के सम्मेलन में भी जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी और पूरे समय जमकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही.

विपक्ष ने अनावश्यक व्यवधान पैदा किया: महापौर
इस मामले में महापौर प्रहलाद पटेल का कहना है कि, ''नगर निगम निगम के सम्मेलन में शहर के विकास कार्यों और मुद्दों पर चर्चा का भी प्रावधान रखा गया था. लेकिन विपक्ष द्वारा अनावश्यक मुद्दा उठाकर व्यवधान पैदा किया गया है. सभी पार्षद अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न काल में भी चर्चा कर सकते थे.''

TAGGED:

RATLAM MUNICIPAL CORPORATION
1 NATION 1 ELECTION PASSED RATLAM
RATLAM NEWS
RATLAM COUNCILLORS BOYCOTT SAMMELAN
RATLAM COUNCILLORS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सागर में बनेगा चिड़ियाघर, पर्यटन की बढ़ेंगी संभावनाएं, टाइगर रिजर्व में साथ रहेंगे बाघ-तेंदुए-चीते

मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने यश घनघोरिया, भोपाल के अभिषेक परमार को हराया

केमिकल से पके हुए केले स्वास्थ्य के लिए खतरा, ठेले पर देखते ही ऐसे करें पहचान

आमला ADJ तपेश कुमार दुबे की तबियत अचानक बिगड़ी, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.