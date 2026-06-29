रतलाम में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हंगामा, कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों पर चली वॉटर कैनन
कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें तितर-बितर कर दिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:53 PM IST
रतलाम: रतलाम में किसानों और अन्य मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस की महारैली में आज सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आगे बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का उपयोग किया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया. जिला प्रशासन के सख्त रवैए से नाराज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन दिए बिना ही वापस लौट गए.
किसानों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने निकाली थी रैली
दरअसल किसानों को खाद एवं बीज प्राप्त करने में आ रही परेशानी, ई-केवाईसी और ई-टोकन जैसी समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था. कांग्रेस की इस रैली में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे. कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी और कृषि उपकरण लेकर भी रैली में आए थे.
जिला कांग्रेस को प्रदर्शन के लिए सैलाना रोड स्थित मंडी में परमिशन दी गई थी लेकिन ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल कर जाना चाहते थे. जिसे पुलिस-प्रशासन ने बीच में ही रोक दिया. जगह-जगह पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट जाने से रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे. तभी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें तितर-बितर कर दिया.
ज्ञापन दिए बिना आधे रास्ते से ही लौट गए जिला कांग्रेस के नेता
पुलिस की शक्ति और वॉटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी कांग्रेसी मौके पर डटे रहे. लेकिन प्रशासन के रवैये से नाराज होकर जिला कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन नहीं देने का निर्णय लिया और आधे रास्ते से ही वापस हो गए.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार वाली भाजपा की सरकार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं है. पुलिस और प्रशासन प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं. किसान नेता डीपी धाकड़ ने कहा कि यह कांग्रेस की नहीं बल्कि किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है. किसानों को बुवाई के सीजन में ना तो बीज मिल रहा है और ना ही खाद. समस्या लेकर जब प्रशासन के पास आते हैं तो हमें रोका जा रहा है और वॉटर कैनन चलाई जा रही है. वहीं,
इस मामले में सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि प्रशासन के अधिकारियों ने सैलाना रोड स्थित मंडी में प्रदर्शन की परमिशन दी थी. लेकिन निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे. जिस पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है.
दो बार जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने नहीं आने दिया
बहरहाल एक हफ्ते में दूसरी बार रतलाम में जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने नहीं आने दिया गया है. जगह-जगह बैरिकेड लगाकर पहले भारतीय आदिवासी पार्टी और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया. जिसकी वजह से सड़क पर जाम और आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.