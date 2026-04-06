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रतलाम में कांग्रेस ने पहनी गड़बड़ियों के फ्लेक्स, नगर निगम के टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध

रतलाम में शरीर पर फ्लेक्स ओढ़कर नगर निगम पहुंचे कांग्रेस नेता, मंगलवार को रतलाम नगर निगम का होना है महासम्मेलन,टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव होगा पारित.

RATLAM CONGRESS PROTEST
रतलाम में कांग्रेस ने पहनी गड़बड़ियों के फ्लेक्स (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:54 PM IST

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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में सोमवार को कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला है. नगर निगम के सम्मेलन के एक दिन पहले संभावित टैक्स वृद्धि के विरोध में उतरे कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर ही नगर निगम के घोटाले की प्रदर्शनी लगाई है. शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीवरेज घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, स्वान नसबंदी घोटाला और फर्जी नियुक्ति घोटाला जैसे मामलों पर भाजपा की नगर सरकार को घेरा है.

कांग्रेसियों को रोकने के लिए नगर निगम के गेट लगाए

रतलाम में आज बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भाजपा की नगर सरकार पर हल्ला बोला है. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व महापौर पारस सकलेचा, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा और अन्य बड़े नेताओं ने रतलाम नगर निगम में हुई गड़बड़ियों के फ्लेक्स पहनकर सड़क पर ही नगर निगम के घोटाले की प्रदर्शनी लगा दी. कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रतलाम नगर निगम के गेट लगा दिए गए. जिन्हें खोलने के लिए कांग्रेसियों और निगम कर्मियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई.

'जनता के टैक्स पर हो रहा घोटाला'

जिसके बाद कांग्रेसियों ने धक्का मारकर गेट खोल दिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त अनिल भाना को ज्ञापन दिया है. नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने बताया कि "ठेला संचालक, सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों और आम जनता पर टैक्स का बोझ लादने वाले प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे." पारस सकलेचा बताया कि "रतलाम नगर निगम में जनता के टैक्स के पैसों पर बड़े-बड़े घोटाले हो गए हैं.

मंगलवार को सम्मेलन में टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव

यहां सीवरेज घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला और श्वान नसबंदी घोटाला के माध्यम से करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए हैं. आम जनता को इन घोटालों के बारे में जानकारी देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोटाले के फ्लेक्स के साथ प्रदर्शन किया है. बहरहाल नगर निगम के मंगलवार को होने वाले सम्मेलन में टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस के विरोधी तेवर के बाद नगर निगम के इस सम्मेलन के हंगामादार होने की संभावना है.

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