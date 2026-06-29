रतलाम में किसान महाआंदोलन, बैरिकेडिंग और वाटर कैनन के साथ पुलिस ने कसी कमर
रतलाम में सोमवार को किसान महाआंदोलन, खाद और ई-टोकन की समस्याओं को लेकर करेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव, अलर्ट मोड पर प्रशासन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 1:33 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में सोमवार को कांग्रेस का किसान महाआंदोलन किया जा रहा है. इस दौरान किसान पावर हाउस रोड स्थित मंडी में रैली निकालेंगे. इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव करेंगे. वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. खाद बीज की कमी और बढ़ते दामों की मांगों को लेकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं.
रतलाम में किसानों का महाआंदोलन
बताया जा रहा है कि किसान सोमवार सुबहर पावर हाउस रोड स्थित सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं. जहां से सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान इकट्ठा होकर रैली निकालेंगे. शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे. जहां सभी किसान मिलकर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करेंगे. यहां किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलनकारी कलेक्टर मीशा सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.
मंडी पहुंच रहे बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता
यह महाआंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी रतलाम ग्रामीण अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत के नेतृत्व में किया जा रहा है. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मंडी में पहुंचना शुरू भी हो गए हैं. वहीं किसानों के महाआंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद है. सभी जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. किसान अपनी मांगों और परेशानियों को ज्ञापन के जरिए कलेक्टर के सामने रखेंगे.
खाद और ई-टोकन की व्यवस्था से परेशान किसान
किसानों की प्रमुख समस्या खाद को लेकर है. प्रदेश भर में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है. ई टोकन की व्यवस्था के चलते किसानों को खाद मिलने में बहुत समस्या आ रहा है. उनका कहना है कि किसानों की फार्मर आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है. जिसके चलते समय पर उनकी खेती होने में दिक्कत हो रही है. इसके अलावा दूसरी अन्य मांगों को लेकर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं.
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क्या है ई-टोकन से खाद मिलने की व्यवस्था
बता दें मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों के बीच अच्छे से खाद वितरण को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू की. जिसके तहत ई-विकास पोर्टल के जरिए यानि ई-टोकन के जरिए किसानों को खाद दिया जा रहा है. एमपी सरकार डिजिटल व्यवस्था लागू की है, जिससे किसानों को खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में न लगना पड़े और न ही खाद की कालाबाजारी हो. किसान घर बैठे एक क्लिक पर खाद प्राप्त कर सके, लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है.