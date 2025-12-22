ETV Bharat / state

रतलाम में कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन, झांकी छीनने पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमा झटकी

उधर, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर को आगे ले जाने को तैयार नहीं हुए. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने विवादित झांकी को हटाकर रैली को आगे रवाना किया. जिसके बाद कांग्रेसी नेता और किसानों ने सैलाना के एसडीएम ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया.

रतलाम: यूरिया संकट को लेकर कांग्रेस ने सैलाना में सोमवार को बड़ा प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस द्वारा झांकी निकाली गई है, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है. झांकी में एक किसान को फांसी के फंदे पर लटके हुए कांग्रेस ने दिखाया था. जिस पर प्रशासन ने आपत्ति जताई और बल पूर्वक पुतले को नीचे उतार दिया. इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई.

रतलाम जिला और विधानसभा क्षेत्र सैलाना में किसानों को पर्याप्त खाद एवं बिजली की आपूर्ति न होने को लेकर कांग्रेस द्वारा सैलाना एसडीएम कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. जिस पर सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान सैलाना पहुंचे थे. रैली के दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली में बनाई गई झांकी में किसान के पुतले को फांसी लगाई हुए दिखाया गया था, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने आपत्ति जताते हुए हटाने की बात कही.

प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी

इससे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए. पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झांकी हटाने को लेकर धक्का-मुक्की तक हो गई. पुलिस बल ने जोर जबरदस्ती कर किसान के पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीन लिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

'नाकामी छुपाने के लिए हटवाई झांकी'

कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने कहा "मध्य प्रदेश में किसानों की जो वास्तविक स्थिति है. वही झांकी में दिखाया गया था. इसमें कुछ गलत नहीं है और प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झांकी को हटावा रहा था." वहीं, सैलाना तहसीलदार कुलभूषण शर्मा ने बताया कि "झांकी प्रदर्शन आपत्तिजनक था. इस वजह से उसे हटाने की कार्रवाई की गई."

खाद की कमी से फसलें हो रहीं बर्बाद

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि "रतलाम जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है. किसानों को लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है. यूरिया खाद की कमी से फसलें बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई हैं. जबकि इसके पहले भी अतिवृष्टि से 80 फीसदी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है. किसान कांग्रेस और किसानों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की खाद, बिजली, घोड़ा रोज और भावांतर योजना के भुगतान से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है."

कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन जारी

खाद की कालाबाजारी के आरोपों के जवाब में सैलाना एसडीएम तरुण जैन ने कहा, "खाद वितरण व्यवस्था में सुधार लाए जा रहे हैं. साथ ही खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिलाया है."