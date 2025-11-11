ETV Bharat / state

कर्ज चुकाने को अपने ही घर से ही चुरा ली 18 लाख की ज्वेलरी, पुलिस ने ऐसे किया मामले का खुलासा

घटना 1 माह पूर्व की है, जिसमें शुभ विहार कॉलोनी निवासी चांदमल जैन ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 9 अक्टूबर की रात उनके घर में अज्ञात चोर घुसकर अलमारी में रखें सोने के आभूषण और 38 हजार नगद चुरा ले गया. इस मामले की जांच में अब पता चला कि फरियादी का बेटा ही चोरी का आरोपी है.

रतलाम: स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपना कर्ज चुकाने के लिए खुद के घर से ही 18 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ली थी. पुलिस ने आज मामले का खुलासा किया है.

आरोपी के पास से ज्वेलरी बरामद

शिकायत में बताया गया था कि घर से करीब 18 से 20 लाख रुपए तक आभूषण की चोरी हुई है. जिसके बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की जांच के साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की. लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा. जांच के दौरान ही पुलिस को फरियादी के बेटे सिद्धार्थ जैन पर शक हुआ. जिसकी मौजूदगी चोरी के वक्त घर के आसपास ही थी. सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. वहीं, आरोपी के पास से सोने के आभूषण और ज्वेलरी को गला कर बनाई गई सोने की डल्लियां बरामद की गई हैं.

कर्ज से परेशान होकर की खुद के घर में चोरी

रतलाम एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया "आरोपी सिद्धार्थ जैन शेयर ट्रेडिंग और अन्य ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप पर रुपए गंवाकर कर्जदार हो गया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसी से परेशान होकर उसने घर में ही चोरी करने का निर्णय लिया. चोरी की गई ज्वेलरी की पहचान ना हो इसलिए उसने ज्वेलरी को गलवा कर सोने की डल्लियां बनवा ली, जिनका वजन 78 ग्राम है."

पिता ने की थी चोरों को पकड़वाने पर इनाम की घोषणा

1 माह पहले स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के शुभ विहार कॉलोनी में रहने वाले चांदमल जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया था कि 9 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे वह अपने परिवार सहित बड़े भाई राजमल जैन के घर पर गए थे. इस दौरान उनके घर की छत से घुसकर अज्ञात चोर अलमारी में रखें सोने के आभूषण और नगदी चुरा ले गए. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज और घर से फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए थे. लेकिन चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी. इसके बाद फरियादी चांदमल जैन ने चोरों को पकड़वाने में मदद करने वालों को उचित इनाम दिए जाने की घोषणा भी की थी.

फिलहाल चोरी का आरोपी सिद्धार्थ जैन अब पुलिस की गिरफ्त में है. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 78 ग्राम सोने की डल्लियां , सोने की 2 चैन जब्त की है.