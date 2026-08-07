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आम आदमी बनकर कलेक्टर लोअर टीशर्ट में चुपचाप मेडिकल कॉलेज पहुंचे, 1 घंटे में जान ली हकीकत

रतलाम कलेक्टर का औचक निरीक्षण चर्चा में, आम आदमी की तरह वार्डों में घूमकर किया निरीक्षण, दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Ratlam collector surprise inspection
आम आदमी बनकर कलेक्टर ने किया निरीक्षण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 11:10 AM IST

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रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में नवागत कलेक्टर का औचक निरीक्षण चर्चा में है. यहां नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया देर रात मेडिकल कॉलेज में आम आदमी की तरह चुपचाप निरीक्षण करने पहुंच गए. कलेक्टर लोअर टी-शर्ट में इतनी सादगी की साथ पहुंचे कि मेडिल स्टाफ भी उन्हें पहचान न सका. इसके बाद कलेक्टर ने लगभग 1 घंटे तक मेडिकल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और हकीकत जानी.

वार्डों में आम आदमी की तरह घूमते रहे कलेक्टर

खास बात यह थी कि कलेक्टर बिना किसी तामझाम के निजी वाहन से ही रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंच गए. इस दौरान उनके साथ शहर एसडीएम तरुण जैन भी मौजूद थे. करीब 1 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के अलग-अलग वार्डों में पहुंचकर कलेक्टर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी तक नहीं लगी. लोअर टी-शर्ट में देखकर मेडिकल स्टाफ ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके सामने खड़ा शख्स जिला दंडाधिकारी है.

Surprise inspection ratlam collector
आम आदमी की तरह घूमकर वार्डों का निरीक्षण करते कलेक्टर (Etv Bharat)

कलेक्टर ने इस दौरान वार्डों में भर्ती मरीजों से मिल रहे उपचार और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और असली फीटबैक लिया. माना जा रहा है कि कलेक्टर इस तरह आम जनता की असल समस्याओं और उन्हें मिल रही सुविधाओं की हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद वे एक्शन मोड में आएंगे.

एसडीएम को सर्किट हाउस बुलाया, खुदा कार ड्राइव कर मेडिकल पहुंचे

रतलाम के नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया सर्किट हाउस में रुके हुए हैं. रतलाम शहर एसडीएम तरुण जैन को उन्होंने 10:00 बजे फोन कर बुलाया और उनकी निजी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंच गए. इस दौरान मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और वार्डों में मौजूद स्टाफ उन्हें पहचान नहीं सका.

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लोअर टीशर्ट में चुपचाप मेडिकल कॉलेज पहुंचे कलेक्टर (Etv Bharat)

एसडीएम बोले- हमें भी नहीं थी निरीक्षण की जानकारी

देर रात करीब 11:30 बजे तक कलेक्टर और एसडीएम मेडिकल कॉलेज के वार्डों में आम नागरिक की तरह घूमते हुए निरीक्षण करते रहे लेकिन रतलाम मेडिकल कॉलेज की डीन और डॉक्टर को इसकी जानकारी तक नहीं लगी. एसडीएम तरुण जैन ने बताया, '' हमें भी औचक निरीक्षण के बारे में जानकारी नहीं थी. कलेक्टर मेडिकल कॉलेज में मरीज को मिल रही सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे.''

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रतलाम के नवागत कलेक्टर 2 दिनों से आम आदमी की तरह शहर में घूम कर रतलाम के बारे में जानकारी ले रहे हैं. एक दिन पूर्व भी कलेक्टर दो बत्ती चौराहे की चौपाटी पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम लोगों से चर्चा की थी. हालांकि, इस मामले में कलेक्टर ने मीडिया के फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.

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