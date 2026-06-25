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रतलाम के अफसरों के दफ्तर में आग की तैयारी! ऑडिट संस्था और कलेक्ट्रेट एक मशीन भरोसे

रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में रेवेन्यू ऑफिस सहित अन्य एक दर्जन से अधिक विभागों के कार्यालय मौजूद हैं. इस तीन मंजिला इमारत में केवल ग्राउंड फ्लोर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर मौके पर मिला, जिसे वर्ष 2018 में लगाया गया था. तब से लेकर आज तक इस फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल या चेक नहीं किया गया है.

रतलाम के कलेक्ट्रेट परिसर और नगर निगम की बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है. जबकि पिछले 1 महीने से शहर के प्रमुख कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल, निजी अस्पताल और कार्यालय का फायर ऑडिट प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम कर रही है. ईटीवी भारत की टीम ने रतलाम कलेक्ट्रेट और नगर निगम में मौजूद अग्नि सुरक्षा के इंतजाम की पड़ताल की है, जिसमें ये इंतजाम महज खानापूर्ति ही नजर आए हैं.

रतलाम: पिछले महीने में दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग इंस्टिट्यूट में भीषण अग्निकांड के बाद जगह-जगह फायर ऑडिट और निजी व्यावसायिक संस्थानों में फायर सेफ्टी की कमियां ढूंढी जा रही हैं. वहीं फायर ऑडिट करवाने वाली संस्थाएं ही खुद फायर सेफ्टी के मामले में लापरवाही बरतते नजर आ रही हैं.

कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर आने और जाने के लिए केवल एक दरवाजा

ऊपर के दोनों फ्लोर पर उद्यानिकी विभाग में एक पुराना फायर एक्सटिंग्विशर दिखावे के लिए लगाया गया है. इसके अलावा किसी भी कार्यालय में अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं है. जनसुनवाई कक्ष या मीटिंग हाल के अंदर-बाहर भी आज से सुरक्षा के कोई इंतजाम मौजूद नहीं मिले हैं. दूसरे फ्लोर पर मौजूद जिला कोषालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी आग से सुरक्षा के कोई इंतजाम मौजूद नहीं है. वहीं मुख्य द्वार के बाहर लगाई गई अस्थाई बेरीकेडिंग की वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर आने और जाने के लिए केवल पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल होता है.

फायर ऑडिट करने वाली संस्थाओं में फायर सेफ्टी में लापरवाही (ETV Bharat)

नगर निगम की फायर सेफ्टी फायर फाइटर के भरोसे

रतलाम नगर निगम में भी ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर पहुंच कर फायर सेफ्टी के इंतजाम देखा. यहां कलेक्ट्रेट से 1 ज्यादा यानी 3 अग्निशमन यंत्र मिले. नगर निगम परिसर में प्रवेश के साथ ही गेट के पास और सीढियों के पास एक-एक फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे. वहीं, नगर निगम आयुक्त के केबिन के पास भी एक अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है.

अग्निशमन यंत्र पर चिपके स्टीकर से यह जानकारी मिलती है कि बीते महीने ही इन्हें रिफिलिंग किया गया है. हालांकि एक अग्निशमन यंत्र के प्रेशर मीटर में गैस का प्रेशर जीरो दिखाई दे रहा है. वहीं आग लगने की स्थिति या आपातकाल स्थिति में नगर निगम में एमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं है. बहरहाल शहर और जिले में फायर सेफ्टी की निगरानी करने और ऑडिट के लिए जिम्मेदार संस्थानों में ही फायर सेफ्टी को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है इस बात की पोल ईटीवी भारत की पड़ताल में खुल गई है.