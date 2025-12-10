ETV Bharat / state

कोर्ट में फेल इश्क का इम्तिहान, 21 वर्ष का नहीं होने पर रुकी शादी, लड़की को भगाने की कोशिश

रतलाम कलेक्ट्रेट में प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा, लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं होने पर शादी को नहीं मिली मान्यता.

RATLAM LOVERS HIGH VOLTAGE DRAMA
रतलाम कलेक्टोरेट में प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
रतलाम: कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. घर वालों को बताए बिना कोर्ट मैरिज करने वाले प्रेमी युगल को जब एडीएम कोर्ट में पेश किया गया तो लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं पाई गई. बिछड़ जाने के डर से युवक ने पहले तो युवती को भगाने का प्रयास किया जिसमें वह सफल नहीं हो सका. इसके बाद दोनों के बीच रूठने मनाने और रोने धोने का सिलसिला जारी रहा.

रतलाम कलेक्ट्रेट में प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा
अंत में एडीएम के सामने युवती ने घर वाले और लड़के दोनों के ही साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे उज्जैन स्थित नारी निकेतन भेजा गया है. करीब 1 घंटे तक चले इस हंगामा के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है. कोर्ट मैरिज करने वाले युवक और युवती दोनों ही बालिग हैं. लड़की की उम्र 19 साल बताई गई है. लेकिन शादी के लिए युवक की उम्र 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है. जिस वजह से कोर्ट मैरिज मान्य नहीं है.

लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं होने पर शादी को नहीं मिली मान्यता (ETV Bharat)

लड़के ने की लड़की को भगा ले जाने की कोशिश
वन स्टॉप सेंटर की अधिकारी नीता परिहार ने बताया कि, ''कोर्ट मैरिज करने वाली युवती के परिजनों की शिकायत पर युवती को पहले वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था जिसके बाद आज एडीएम कोर्ट में युवती को पेश किया गया था. इसी दौरान युवक राहुल भी वहां पहुंच गया. उसने कुछ देर युवती से बात की जिसके बाद दोनों कलेक्ट्रेट परिसर से भागने लगे. वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ और कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद होमगार्ड जवानों ने उन्हें रोका. इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में 1 घंटे तक यह ड्रामा चला है.

युवती को भेजा नारी निकेतन
इस बीच एडीएम के समक्ष युवती ने माता-पिता और युवक दोनों के साथ जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद एडीएम ने युवती को उज्जैन स्थित नारी निकेतन स्थित आश्रय स्थल भेज दिया है. इस मामले में एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि, ''उनके समक्ष युवती को पेश किया गया था. युवती ने स्वयं परिवार और युवक के साथ नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद उसे आश्रय स्थल भेजा गया है.''

फिल्मी अंदाज में गाड़ी के पीछे दौड़ा युवक
प्रेमी युगल के इस ड्रामे के बीच जैसे ही युवती को नारी निकेतन भेजने का निर्णय हुआ. युवक ने रोना धोना शुरू कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया. वन स्टॉप केंद्र का स्टाफ जैसे ही युवती को गाड़ी में बैठा कर रवाना हुआ. युवक भी गाड़ी के साथ दौड़ने लगा. हंगामा कर रहे युवक की तबीयत भी बिगड़ गई. जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है. कलेक्ट्रेट परिसर में हम हंगामा करने वाले युवक का नाम राहुल नायक है. सूचना मिलने के बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है. फिलहाल युवक की तबीयत खराब होने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जिसके बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्यवाही करेगी.

