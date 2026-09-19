फसल काट रहे मजदूरों के बीच पहुंचे रतलाम कलेक्टर, सोयाबीन का पूरा गणित समझा
सोयाबीन काट रहे मजदूरों के पास पहुंचे रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया. खेत में बैठकर फलियां तोड़ी. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 4:12 PM IST
रतलाम : कलेक्टर अजय कटेसरिया ने गांवों का दौरा कर सोयाबीन फसल की प्रोग्रेस किसानों से समझी. दौरे के दौरान कलेक्टर ने जमुनिया गांव के किसानों से चर्चा की. सोयाबीन के खेत में फसल की कटाई कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचकर कलेक्टर ने फसल की स्थिति समझी. कटाई करने के तरीके को भी समझा. अपने बीच कलेक्टर को देख मजदूरों में उत्साह की लहर फैल गई.
भ्रमण के दौरान कलक्टर ने किसान किशन जयंतीलाल पाटीदार के खेत में चल रही सोयाबीन की फसल कटाई का निरीक्षण किया. कलेक्टर ने किसानों से इस बार सोयाबीन की फसल के हाल-चाल जाने और श्रमिकों से काम के घंटे और मजदूरी के रेट की जानकारी ली. कलेक्टर ने ग्रामीणों से पूछा कि एक क्विंटल सोयाबीन लगाने पर कितना उत्पादन मिलता है.
सोयाबीन फसल उत्पादन की जानकारी ली
जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने बताया "कलेक्टर द्वारा जमुनिया गांव में जयंतीलाल पाटीदार के खेत में चल रही सोयाबीन फसल की कटाई का निरीक्षण किया गया. इस दौरान कलेक्टर खेत में मजदूरों के साथ बैठे और उनसे फसल की स्थिति एवं कटाई के संबंध में विस्तार से चर्चा की है. कलेक्टर ने श्रमिकों से पूछा एक बीघा में कितना उत्पादन होने की उम्मीद है. इस पर किसानों ने बताया कि बारिश भले ही कम हुई है लेकिन सोयाबीन की फसल इस बार ठीक है. 3 से 4 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की उम्मीद है. कलेक्टर ने कहा कि यह तो अच्छा उत्पादन है."
सोयाबीन तो ठीक है, अगली फसल की चिंता
किसानों ने कलेक्टर को बताया "बारिश की कमी की वजह से आगामी सीजन में सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ेगी. सितंबर के आखिरी दिनों में यदि बारिश होगी तो सोयाबीन की पकी हुई फसल भी खराब होने की आशंका है." कलेक्टर ने मजदूरों से उन्हें मिलने वाले मेहनताने और काम के घंटे के बारे में भी जानकारी ली.
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बारिश हुई तो कटी पड़ी फसल को नुकसान
किसानों ने बारिश होने पर सोयाबीन फसल में नुकसान होने की आशंका जताई थी. इसके ठीक बाद शाम से बारिश का दौरा शुरू हो गया. कटी हुई सोयाबीन की फसल में नुकसान पहुंचने की आशंका है. कटी हुई फसल पुनः अंकुरित होने का डर है. गीली फसल को सुखाने के लिए अतिरिक्त मजदूर भी लगाने पड़ते हैं.