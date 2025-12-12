ETV Bharat / state

जमीनी हकीकत जानने निकलीं रतलाम कलेक्टर, चखा मिड-डे मील, बच्चों को दिया परीक्षा मंत्र

रतलाम में कलेक्टर ने जिला प्रशासन संग गांवों में की जनसुनवाई, प्राइमरी स्कूल पहुंच मिड-डे मील की चेक की क्वालिटी, छात्र-छात्राओं से की चर्चा.

RATLAM COLLECTOR JANSUNVAI VILLAGE
जमीनी हकीकत जानने निकलीं रतलाम कलेक्टर (ETV Bharat)
December 12, 2025

रतलाम: प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत रतलाम कलेक्टर और जिले के प्रमुख अधिकारी शुक्रवार को सिमलावदा बिलपांक क्लस्टर के दौरे पर पहुंचे. यहां ग्रामीणों की जनसुनवाई के साथ कलेक्टर ने आंगनबाड़ी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया है. इस दौरान कलेक्टर ने मिड-डे मील चखकर बच्चों को दिए जा रहे भोजन की क्वालिटी देखी. वहीं दसवीं कक्षा के बच्चों से आने वाले एग्जाम और करियर के बारे में चर्चा की. कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्वास्थ्य केंद्र और राशन वितरण दुकान का भी निरीक्षण किया.

प्रशासन गांव की ओर अभियान के ग्रामीण मुरीद

जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में बड़ी मात्रा में लोग पहुंचते हैं, लेकिन कई बार समाधान नहीं हो पाने की वजह से लोग चक्कर पर चक्कर लगाते रहते हैं. ऐसे में रतलाम कलेक्टर ने नवाचार करते हुए माह में 4 बार अलग-अलग गांवों के क्लस्टर में प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत की है. इसमें कलेक्टर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करती हैं. कलेक्टर की इस मुहिम में ग्रामीण बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं.

प्राइमरी स्कूल पहुंच कलेक्टर ने चेक किया मिड-डे मील (ETV Bharat)

स्वास्थ्य केंद्र और राशन दुकानों का किया निरीक्षण

कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया, "जनसुनवाई के दौरान कई लोग सुदूर क्षेत्र से फरियाद लेकर आते हैं और परेशान होते हैं. इसे देखते हुए प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत की गई है. आज आम लोगों की समस्या सुनने के साथ आंगनबाड़ी भवनों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और राशन दुकानों का भी निरीक्षण किया है. जहां कमियां पाई गई हैं उन्हें ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं."

बच्चों संग कलेक्टर ने खाया मिड-डे मील

कलेक्टर मिशा सिंह सबसे पहले सालाखेड़ी और उसके बाद इटावा माताजी गांव पहुंची, जहां प्राथमिक विद्यालय इटावा माताजी के स्कूल में मध्याह्न भोजन को चखकर गुणवत्ता देखी. भोजन बनाने में उपयोग किए जा रहे गेहूं चावल की गुणवत्ता को भी चेक किया. वहीं, रसोइयों से साफ-सफाई के बारे में चर्चा की और भोजन मेन्यू के अनुसार बनाने के निर्देश दिए.

RATLAM COLLECTOR VISIT SCHOOL
कलेक्टर ने बच्चों को दिया परीक्षा मंत्र (ETV Bharat)

10वीं के बच्चों की करियर काउंसलिंग की

इटावा माताजी स्थित शासकीय स्कूल की दसवीं कक्षा में पहुंचकर कलेक्टर मिशा सिंह ने छात्र-छात्राओं से आगामी परीक्षा के संबंध में चर्चा की और करियर के बारे में भी छात्र-छात्राओं से बात कर उनकी काउंसलिंग की है. इस दौरान कलेक्टर मिशा सिंह ने बच्चों से कहा कि "आपके पास या घर में जो स्मार्ट मोबाइल है, उसका सदुपयोग करें ना की दुरुपयोग." कलेक्टर ने करियर का लक्ष्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए अभी से मेहनत करने की सीख भी दी है.

