रतलाम कलेक्टर की जनसुनवाई में किसान ने खुद पर उड़ेला डीजल, फूट-फूटकर रोने लगा
रतलाम कलेक्टर की जनसुनवाई में 3 साल से चक्कर काट रहा किसान, जब बेहद हताश हो गया तो खौफनाक कदम उठाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 4:00 PM IST
रतलाम : एक बार फिर कलेक्टर की जनसुनवाई में पीड़ित किसान का आक्रोश देखने को मिला है. जनसुनवाई में लगातार 3 साल से चक्कर लगाकर परेशान हो चुके किसान ने खुद पर डीजल डाल लिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू मं किया. इसके बाद किसान फूट-फूटकर रोने लगा. पीड़ित किसान ने बताया कि फर्टिलाइजर कंपनी की गलत दवा की वजह से उसके लहसुन और प्याज की फसल बर्बाद हो गई थी. इस मामले में उसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई.
जिम्मेदारों ने सैंपल ही गुम कर दिए
पीड़ित किसान प्यार सिंह का कहना है " फसल बर्बाद होने के बाद कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर जांच के लिए नमूने लिए थे लेकिन नमूने ही गुम कर दिए गए. इसके बाद जनसुनवाई और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हूं. 3 साल पहले उसकी प्याज और लहसुन की फसल एक कंपनी की दवाई का उपयोग करने से खराब हो गई थी. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मेरे खेत पर निरीक्षण किया गया."
3 साल बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं मिली
किसान का कहना है "जांच के लिए नमूने भी लिए गए थे लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक मुझे उद्यानिकी विभाग द्वारा फसल की जांच रिपोर्ट नहीं दी गई. उपभोक्ता न्यायालय में क्षतिपूर्ति का वाद लंबित है." एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने बताया "किसान जनसुनवाई समाप्त होने के समय पर आया था. उन्हें केबिन में आकर अपनी बात कहने को कहा गया था लेकिन अधिकारियों के चले जाने के बाद उन्होंने हंगामा कर दिया. इस मामले में संबंधित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को किसान द्वारा चाहे गए फसल निरीक्षण संबंधित दस्तावेज एवं रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं."
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जनसुनवाई में पीड़ितों का समाधान नहीं
यह पहली बार नहीं है जब जनसुनवाई में आने वाले आवेदक द्वारा हंगामा खड़ा किया गया हो. इसके पूर्व भी जनसुनवाई में समाधान नहीं मिलने से परेशान लोगों द्वारा अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए खतरनाक कदम उठाए गए हैं. पीड़ितों का कहना है कि जनसुनवाई में उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता. कई बार आने के बाद भी एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है.