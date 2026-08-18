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रतलाम में जनसुनवाई का नया सिस्टम, जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं, 7 सेंटर बनाए

रतलाम कलेक्टर ने जनसुनवाई की व्यवस्था में किया बदलाव. अब एसडीएम, तहसील और जनपद ऑफिस में सुनी जाएंगी शिकायतें. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Ratlam Public Hearing plan
रतलाम में जनसुनवाई का नया सिस्टम, 7 सेंटर बनाए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
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रतलाम : प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई की व्यवस्था को रतलाम में विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है. आवेदकों को जनसुनवाई के लिए जिला मुख्यालय आने के बजाय अपने क्षेत्र के अनुविभागीय कार्यालय, जनपद और तहसील कार्यालय में बनाए गए जनसुनवाई केंद्र पर होगा. रतलाम शहर में नगर निगम कार्यालय और एसडीएम शहर कार्यालय में जनसुनवाई की नई व्यवस्था की गई है.

आवेदकों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जनसुनवाई को नागरिकों के अधिक निकट एवं सुलभ बनाने तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिला रतलाम में तत्काल प्रभाव से विकेन्द्रीकृत जनसुनवाई व्यवस्था लागू की है. इसके लिए रतलाम जिले में 7 जनसुनवाई केंद्र बनाए गए हैं. आवेदकों को जनसुनवाई के लिए जिला मुख्यालय के बार-बार चक्कर न लगाना पड़ें, इस उद्देश्य से जनसुनवाई को 7 विकेंद्रीकृत केंद्रों पर आयोजित करने के निर्देश रतलाम कलेक्टर द्वारा दिए गए.

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जनसुनवाई की नई व्यवस्था, कलेक्टर का आदेश जारी (ETV BHARAT)

कौन अधिकारी कहां करेगा जनसुनवाई

जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर और नगरीय निकाय स्तर पर जनसुनवाई किए जाने का प्रावधान पहले से ही है. लेकिन वर्तमान में आवेदक केवल जिला मुख्यालय पर ही जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं. जिला जनसंपर्क अधिकारी ईश्वर चौहान ने बताया "प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक जिले में कुल 07 केन्द्रों पर जनसुनवाई की जाएगी. नगर पालिक निगम में निगम आयुक्त रतलाम, रतलाम अनुविभाग कार्यालय में एसडीएम रतलाम, सैलाना अनुविभाग कार्यालय में एसडीएम सैलाना, बाजना विकासखण्ड कार्यालय में जनपद पंचायत, बाजना, जावरा अनुविभाग कार्यालय में एसडीएम जावरा, पिपलौदा विकासखण्ड कार्यालय में जनपद पंचायत, पिपलौदा तथा आलोट अनुविभाग कार्यालय में एसडीएम द्वारा जनसुनवाई की जाएगी."

जरूरत के अनुसार अफसरों की ड्यूटी

जनसुनवाई में विकासखंड, तहसील के संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत तथा राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, विद्युत एवं अन्य आवश्यक विभागों के सक्षम अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

इस दौरान जिला अधिकारियों की भी आवश्यकतानुसार विभिन्न जनसुनवाई केन्द्रों पर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर ही अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा. जिला स्तर पर जनसुनवाई के लिए केवल वही प्रकरण भेजे जाएंगे, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है और जिला स्तर पर ही समाधान हो सकता है.

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